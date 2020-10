Der HiPE Award von Leica Eyecear. Foto: Leica Eyecare

Der HighPerformance Award 2020 für herausragende Serviceleistungen wurde gerade verliehen. Er geht an Leica Eyecare und Novacel Germany. Damit hat Leica Eyecare als erstes und einziges Unternehmen in der augenoptischen Branche diese Auszeichnung erhalten.

Der Preis steht für außergewöhnliche Leistung in Service und Unterstützung des Fachhandels. Von den in den letzten Jahren insgesamt 2.000 nominierten Unternehmen wurden nach detaillierten Prüfungen in den Hauptkriterien Qualität, Leistung, Service und Effektivität nur 30 Firmen ausgezeichnet.

Der HiPE Award ist Deutschlands wichtigster Performance-Award der Dienstleistungsbranche. Unternehmen können sich per Onlineformular bewerben. Eine Auszeichnung mit dem HIPE Award ermöglicht Kunden und Partnern, den enormen Mehrwert zu erkenne, den ein Unternehmen leistet.

Text von Rosemarie Frühauf.