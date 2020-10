Stephan Hirschfeld wurde als Vorstand des VDCO mit großer Mehrheit wiedergewählt. Foto: VDCO

Erstmals in der 62-jährigen Geschichte der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen fand die Jahreshauptversammlung digital in einer Webkonferenz statt. Stephan Hirschfeld, 1. Vorsitzender der VDCO, führte am Freitagabend, dem 9. Oktober, die Mitglieder charmant durch das neue Format der Jahreshauptversammlung.

Die VDCO konnte gemeinsam auf das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 zurückblicken und berichtete stolz von den Leistungen in diesem Jahr. Mit Gründung des „Arbeitskreises Hygiene“ Anfang des Jahres hat die VDCO die Initiative ergriffen und als einzige deutsche, augenoptische fachwissenschaftliche Vereinigung ihren Mitgliedern, ihren Industriepartnern sowie den Fachhochschulen und Fachschulen für Augenoptik/Optometrie eine umfangreiche, praktisch durchführbare Handlungsempfehlung während der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Besonderes Augenmerk legte Stephan Hirschfeld auf das selbstbewusste Auftreten der VDCO und die wachsende Zustimmung in der Öffentlichkeit. Die steigenden Besucherzahlen und Partner der VDCO, die an der SICHT.KONTAKTE teilnehmen, sind das Ergebnis erfolgreicher Referentenakquise, einer intensiv geleisteten Pressearbeit sowie eines fachlich versierten Umgangs mit den Mitgliedern.

Auch an der VDCO geht die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbei. Es mussten sehr viele geplante Fortbildungsabende und Seminare abgesagt werden. Auch der Jahreskongress der VDCO im Rahmen der SICHT.KONTAKTE2020 musste schweren Herzens verschoben werden. Um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, wurde die VDCO Webseite in vielen Bereichen überarbeitet und wird mit neuem Inhalt präsentiert.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl des Vorstands. Stephan Hirschfeld wurde als 1. Vorsitzender mit großer Mehrheit wiedergewählt. Neben ihm wurden im geschäftsführenden Vorstand Esther Adam-Pennewitz und Ralf Bachmann als 2. Vorsitzende/r sowie Florian Ambros als Schatzmeister in der Wahl bestätigt. Wiedergewählt wurde als Schriftführer Reinhard Fröhlich und als Beisitzerinnen Marieh Esmaeelpour und Amelie Schultze. Neu gewählt wurde nach 12 Jahren Auszeit im Vorstand der VDCO, Reya Kons, ebenfalls als Beisitzerin.

Der Vorstand bedankt sich insbesondere bei den Ehrenämtern, die sich zur Wahl im Berufungsausschuss, Prüfungsausschuss sowie im Ehrenrat aufgestellt und bestätigen lassen haben. Ein großer Dank geht auch an die Mitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen. Der Vorstand geht mit Enthusiasmus und viel Vorfreude auf die Herausforderungen der kommenden Amtszeit zu.

Wiederwahl von Stephan Hirschfeld im Professional Services Committee des European Council of Optometry and Optics (ECOO)

Parallel zur VDCO Jahreshauptversammlung fand die ECOO Mitgliederversammlung statt. Stephan Hirschfeld wurde in seiner Abwesenheit als Mitglied des „Professional Services Committee“ wiedergewählt. Als amtierender Vorsitzender der VDCO und aktives Mitglied der ECOO im Komitee hat Stephan Hirschfeld die Positionierung der Optometrie seit vielen Jahren vorangetrieben. Sein persönliches Ziel: einen hohen Standard für diese komplexe und vielfältige Stellenbeschreibung des Optometristen zu etablieren und ihr eine akzeptable sowie geeignete Rechtssicherheit zu bieten. Die verschiedenen Qualifikationen und die in Europa unterschiedlichen rechtlichen Positionen der Optometrie, schwächen den gesamten Beruf, nicht nur in Deutschland. Die Etablierung des Berufsbildes, als fester und anerkannter Bestandteil des Gesundheitssystems, kann nur auf europäischer Ebene erreicht werden.

Text von VDCO / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf