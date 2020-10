Rund um die opti 2021 ist eine traurige Entscheidung gefallen: Die vom 8. bis 10. Januar 2021 geplante internationale Messe für Augenoptik und Design, ist als Konsequenz der aktuell wieder

volatilen Entwicklungen abgesagt: Steigende Infektionszahlen, Reiserestriktionen sowie das daraus resultierende Feedback der Branche haben zu diesem Ergebnis geführt.

Die Veranstalterorganisation der opti, GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, hat entschieden, die opti 2021 abzusagen. Trotz des sicheren Hygienekonzeptes, das mit der Landesmesse

Stuttgart und den zuständigen Behörden erarbeitet wurde sowie dem

Engagement vieler Marktteilnehmer, die zu zahlreichen Anmeldungen, auch

der Marktführer geführt haben, gibt es in bewegten Zeiten wie diesen keine

ausreichende Teilnahme der Branche, um eine opti, die den Beteiligten den

gewünschten Erfolg bringt und hinter der die Verantwortlichen stehen können,

durchzuführen.

„Die letzten Tage haben gezeigt, dass die Unsicherheiten in Bezug auf die

Entwicklung des Infektionsgeschehens die Branche spalten. Den

Befürwortern der opti 2021 gilt unser ausdrücklicher Dank, dass sie bis heute

hinter unserem Konzept für die opti 2021 stehen und uns ihr Vertrauen

entgegengebracht haben. Zu unserer Entscheidung, der augenoptischen

Branche gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine sichere Plattform für

ihre Geschäfte bieten zu wollen, stehen wir nach wie vor. Jedoch ist es auch

immer unser Anspruch gewesen, eine für alle verlässliche und Erfolg

bringende opti zu veranstalten, die eine solide Mehrheit der Branche mitträgt“,

so Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für

Handwerksmessen mbH. „Wir hatten in den letzten Wochen das Ohr sehr nah

am Markt, insbesondere standen wir in engem Kontakt zu unseren

Ausstellern. Viele haben weiterhin ein hohes Interesse, die Neuheiten im

persönlichen Kontakt zu ihren Kunden vorzustellen und bekennen sich klar zur

opti. Die aktuellen Entwicklungen, gerade im Hinblick auf nationale

Reiserestriktionen, bringen nun aber weitere Unsicherheiten mit sich, so dass

in den letzten Tagen nach Erhalt der Zulassung viele der angemeldeten

Aussteller und Marktführer ihre Teilnahme an der opti coronabedingt storniert

haben. Auch die Besucher der opti sind daher zunehmend verunsichert. Unter

diesen Bedingungen hätten wir die berechtigten Erwartungen und die mit einer

Teilnahme verfolgten Zwecke der angemeldeten Aussteller nicht erfüllen

können. Somit haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt

entscheiden müssen“, so Dieter Dohr weiter und ergänzt: „Die Entscheidung

zur Absage haben wir uns wahrlich nicht leicht gemacht. Nun sammeln wir

unsere Kräfte, blicken in die Zukunft und richten unseren Fokus auf die opti

2022, die wieder positive Impulse für die augenoptische Branche setzen wird.“

Die nächste opti findet von 14. – 16. Januar 2022 auf dem Messegelände

München statt.