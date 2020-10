Was erwarten Kunden von einem Akustiker heute? Die 4 Kundentypen – und wie Sie mit Ihnen umgehen?Wie kann ich mich am Markt abheben und wie komme ich weg vom reinen Hörgeräteverkauf? Das sind die Themen, die heute und am 28. Oktober in einem Terzo-Expertentalk online erläutert werden. Die Teilnahme ist kostenlos.