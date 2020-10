Der Livestream zum Event startet am 8. Oktober ab 18:30 Uhr auf dem Apollo Facebook-Kanal – so ist Deutschland virtuell dabei! Nach dem Rundgang teilt Merkau ihre neuen Eindrücke und Erfahrungen, während Camoglu mehr darüber erzählt, wie Blinde in der Gesellschaft besser gesehen werden können. Auch Augengesundheit wird eine Rolle spielen, etwa durch Hintergrundinfos zur Entstehung von Seherkrankungen und Tipps zur Prävention. Wer als Zuschauer Fragen hat, ist eingeladen, sie über die Kommentarfunktion zu stellen – oder gleich am nächsten Tag nach Hamburg zu reisen. Seit dem 1. Oktober bietet das Dialoghaus nach einer Corona-bedingten Pause wieder geführte Touren an. Tickets gibt es online.