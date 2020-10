Kampagnen-Motiv des EUHA-Kongress.

In wenigen Tagen ist es soweit: Der erste Digitale EUHA-Kongress beginnt!

Los geht es am 9. Oktober 2020 mit dem Digital Future Friday. Im virtuellen Ausstellungsbereich des Digital Future Friday erwarten 30 Unternehmen der Branche die Besucher, um mit ihnen über die neuesten Produkte und Technologietrends zu sprechen.

In drei Ausstellungshallen à zehn Unternehmen können Besucher an Informationsständen, den sogenannten Company Info-Points, mit Unternehmensvertretern live chatten und auch per Video-Call sprechen. Alle Information an den Ständen, wie Flyer, Präsentationen oder Fact Sheets, sind bis zum 8. November 2020 downloadbar. Wer aber mit den Unternehmensvertretern direkt sprechen möchte, kann dies während des Live-Events am 9. Oktober 2020 tun. Ab 14.00 Uhr finden die Keynote-Vorträge mit renommierten internationalen Rednern zu den Zukunftsthemen der Hörakustik und Hörsysteme-Industrie statt mit jeweils anschließenden Live-Chats

Am 10. Oktober 2020 starten die 15 Expertenvorträge von EUHA digital. Sämtliche Vorträge werden am 10. Oktober freigeschaltet und sind bis zum 8. November 2020 online. Immer freitags, am 16.10, 23.10., 30.10. und 06.11.2020, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, stehen die Experten für den Live-Chat zur Verfügung und beantworten Fragen. Die Chatzeiten mit den jeweiligen Referenten befinden sich im Programm von EUHA digital. Die Teilnehmer können ihre Fragen auch vorab an die folgende E-Mail-Adresse senden: info@euha.org

Die Registrierung ist kostenfrei und auch noch während des gesamten Zeitraums der EUHA digital Expertenvorträge möglich: www.ubivent.com/register/digitaler-euha-kongress.