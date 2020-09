Bild: Silmo

Die Pariser SILMO hat die vollständige Liste der Nominierungen für den SILMO d´Or 2020 veröffentlicht. Obwohl die Messe dieses Jahr nicht im gewohnten Format stattfindet, wird auf den renommierten Wettbewerb nicht verzichtet. Der SILMO d´ Or wird zum 27. Mal verliehen werden. Hier die Kategorien und alle nominierten Firmen und Produkte:

TECHNISCHE INNOVATION Brillenfassung

BRETT mit « QSTOM »

FROST Eyewear mit « JUPiTER »

QUIKSILVER mit « INTERACTION »

KINDERBRILLE

BAMBINOCLE mit « Yo² »

JF REY mit « LOLLY 5570 » – JF REY Kids & Teens

LAFONT mit « HUGO » – Lafont Enfants

LUNETTES GRASSET ASSOCIES mit « BE158 » – Bensimon

OPAL mit « ELAM010 C65» – Elevenparis Boys & Girls

SPORTBRILLE

BOLLÉ mit « CHRONOSHIELD »

CÉBÉ mit « S’TRACK 2.0 »

MARCOLIN mit « COMPETITION SP0001 » – adidas

BRILLENGLAS

BOLLÉ mit « VOLT+ »

ESSILOR mit « Varilux Comfort Max »

HOYA mit « HOYA MiYOSMART VISION »

GERÄTE und EQUIPMENT

ESW Vision mit « tearcheck®»

LUNEAU Technology mit « e-Eye Refract VX25 »

NOVACEL mit « MASTER XX (HPE-910) »

TOPCON mit « MYAH »

SAARGOS mit « QuickSee »

BRILLENFASSUNG « FASHION TREND »

GROSFILLEY France mit « Wanted » – Azzaro

GROSFILLEY France mit « Tigris » – Chantal Thomass

OPAL mit « Blondie C20 » – Berenice

SAFILO mit « DB 1024»- by David Beckam

SEAPORT mit « BA 1032» – ba&sh

SONNENBRILLE « FASHION TREND »

GROSFILLEY France mit « Brian » – Zilli

MONDOTTICA mit « MJ 7015 » – Maje

SAFILO mit « Marc 451/S » – Marc Jacobs

SAFILO mit « LILO/S »- Jimmy Choo

SEAPORT mit « CC 4049S » – Carven

OPTISCHE BRILLE « EYEWEAR DESIGNER »

GOLD & WOOD mit « Éris »

MASAHIROMARUYAMA mit « Monocle MM-0052 »

RIGARDS mit « RIGARDS Model RG2003 »

SABINE BE X JEAN PHILIPPE JOLY mit « BEFORE x AFTER »

VAVA Eyewear mit « WL0045 »

SONNENBRILLE « EYEWEAR DESIGNER »

BLAKE KUWAHARA Eyewear mit « BK 1006 Grey Label »

FACE A FACE mit « BOCCA PIXIES » pour Design Eyewear Group

NATHALIE BLANC Paris mit « CHUPA – 363 »

STRUKTUR Eyewear mit « THE SUNRISE Plum Cocktail »

WUJIC JO mit « W2 His Boat »