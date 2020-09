Logo und Claim von Kind.

Die Corona-Pandemie hat nahezu alle Ausbildungsbetriebe vor große Herausforderungen gestellt. KIND hat diese erfolgreich gemeistert und ermöglicht somit auch in diesem Krisenjahr vielen jungen Menschen den Weg ins Berufsleben. Nach Ausbildungsstarts im Februar und August haben zum 1. September dieses Jahres erneut zahlreiche Bewerber ihre Ausbildung bei KIND begonnen. Mit dem Ausbildungsstart zum 1. Oktober werden es dann mehr als 350 junge Menschen sein, die sich in diesem Jahr für eine Ausbildung bei KIND entschieden haben.

Mit dem aktuellen Ausbildungsstart im September verstärken insgesamt 197 angehende Hörakustiker*innen und 54 angehende Augenoptiker*innen bundesweit die Teams in den KIND Fachgeschäften. Acht weitere Azubis lernen seit August in der KIND Unternehmenszentrale in Großburgwedel. Mit weiteren Bewerbern, die im Oktober starten, bildet KIND damit auch in diesem Jahr wieder mehr als 350 junge Menschen aus und wird damit seiner Position als größter Ausbilder in der Hörakustik-Branche in Deutschland mehr als gerecht. „Mit unser großen Ausbildungsoffensive, die in diesem Jahr in die zweite Runde gegangen ist, bieten wir einer Vielzahl von Bewerbern die Chance, ins Berufsleben einzusteigen, und bauen uns dabei gleichzeitig aus eigener Kraft eine starke Mannschaft an Nachwuchskräften auf. Daran halten wir weiterhin fest – auch in der aktuellen Situation,“ so Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Die „Helden der Sinne“, wie die Auszubildenden bei KIND genannt werden, erlernen bei KIND als Hörakustiker oder Augenoptiker einen anspruchsvollen, vielseitigen und zukunftssicheren Beruf. Neben einer qualifizierten Ausbildung mit einem umfangreichen Schulungsangebot, können sie sich außerdem über eine Übernahmegarantie bei guter Leistungsentwicklung und bestandener Gesellenprüfung freuen.

KIND führt seine Ausbildungsoffensive auch in der Corona-Krise fort

Selbstverständlich hat sich das Familienunternehmen nicht nur in seinen Fachgeschäften, sondern auch bei der Ausbildung auf die besonderen Herausforderungen während der Pandemie eingestellt. „Die veränderte Situation hat auch in diesem Bereich viele neue Herausforderungen gebracht, denen wir uns durch das Anpassen verschiedener Prozesse gestellt haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir ein Remote Azubi-Recruiting eingeführt haben, bei dem wir die Bewerber zunächst telefonisch und später erst persönlich kennen gelernt haben. Außerdem haben wir mit relativ spontan organisierten Schulungen in kleinen Gruppen unter verstärkten Hygienemaßnahmen am KIND Campus in Großburgwedel auf die vorgezogenen Gesellenprüfungen reagiert und weitere Schulungsinhalte binnen kurzer Zeit auf digitales Lernen umgestellt,“ erläutert Jirka Markawissuk, Bereichsleiter Personal bei KIND.

Hervorragende Ausbildungsbedingungen am neuen KIND Campus

Neben der praktischen Ausbildung in einem der bundesweit mehr als 620 Fachgeschäfte und einer theoretischen Ausbildung an der Berufsschule erhalten KIND Azubis und angehende Meister bereits seit vielen Jahren zusätzliche interne Schulungen. Seit diesem Frühjahr können diese nun auch am neuen KIND Campus am Firmenhauptsitz in Großburgwedel stattfinden, der für alle Mitarbeiter optimale Bedingungen und eine moderne Lernumgebung für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auf höchstem Niveau bietet.

Weitere Informationen rund um die Ausbildung bei KIND sowie freie Ausbildungsstellen für die Starttermine im kommenden Jahr finden Interessierte ab Mitte September unter www.ausbildung-kind.com.