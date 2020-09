In die App kann man das eigene Logo und eigenes Bildmaterial einfügen. Foto: Elviapp



Die Schweizer Kontaktlinsen-App Elvi widmet sich der digitalen Zukunft der Optik-Branche und unterstützt dabei den einzelnen Optiker wie auch Gruppen. Elvi wird als Software jetzt auch in Deutschland und Österreich eingeführt. Mit Elvi wird das Kontaktlinsen-Business für den Optiker rentabler und das Kauferlebnis für den Kunden einfacher und bequemer gestaltet.

● Mit Elvi App kann der Optiker in nur fünf Minuten seinen eigenen Kontaktlinsen-Webshop in

seinem Design, inklusive Web App für das Handy des Kunden, erstellen.

● Elvi App erinnert die Kunden des Optikers auf Basis seiner Produkte selbstständig zum

richtigen Zeitpunkt an den Nachkauf.

● Mit der Elvi Katalogsuche können online kostenlos die Lieferbereiche aller gängigen

Austausch-Kontaktlinsen gleichzeitig auf gewünschte Parameter durchsucht werden. Der

Service ist öffentlich zugänglich und kostenlos.



Elvi App – In 5 Minuten den eigenen Kontaktlinsen-Webshop

erstellen

Elvi ermöglicht es dem Optiker, einfach und ohne technische Vorkenntnisse in nur fünf

Minuten seinen eigenen Kontaktlinsen-Webshop in seinem eigenen Design zu erstellen.

Im Mittelpunkt von Elvi App steht der Kunde. Jeder Kunde erhält sein eigenes Kundenkonto im

Webshop des Optikers und kann so mit dem Handy oder Computer zu jeder Zeit bestellen. Den

Kunden sind neben exzellentem Service und ausgezeichneter Qualität auch einfache und bequeme

Handhabung bei der Bestellung Ihrer Produkte wichtig. Der Optiker bestimmt, welche Kontaktlinsen in

welcher Stärke und welche weiteren Produkte der Kunde bestellen kann. Alle Produkte mit

Lieferbereichen von Austausch-Kontaktlinsen sind für den Optiker schon in Elvi App hinterlegt.

Mit der Nachkauf-Erinnerung der Elvi App wird der Kunde, bevor seine Kontaktlinsen zur Neige

gehen, an eine neue Bestellung erinnert. Dies steigert den Umsatz, denn er hat die Möglichkeit, direkt

ohne Anmeldung aus der SMS- oder E-Mail-Erinnerung heraus auf den Webshop des Optikers

zuzugreifen und seine Kontaktlinsen zu bestellen. Der Optiker kann für jeden Kunden die

Nachkauf-Erinnerung individuell anpassen.

Die Einrichtung des Kontaktlinsen-Webshops mit Elvi App ist unkompliziert: Es werden keinerlei

Vorkenntnisse oder Vorarbeiten benötigt. Schon nach einem kurzen Anmeldeprozess ist der

Webshop direkt unter dem eigenen Namen mit Logo und Farbe einsatzbereit.

Zusätzlich kann der Optiker seinen Kunden eine Web App anbieten, über die dieser in den Webshop

des Optikers gelangt und bestellen. Diese ist in wenigen Schritten auf dem Handy installiert. Mit jeder

installierten Web App erhält der Optiker einen festen Platz auf dem Handy seines Kunden und bietet

ihm eine moderne Art der Kontaktlinsen-Bestellung.



Elvi App ist im Basispaket (Silver Package), bereits für einen monatlichen Betrag von 36,80 €

verfügbar und monatlich kündbar.



● Der eigene Kontaktlinsen-Webshop im Design des Optikers, inklusive Web App.

● Kontrollierte Umgebung: Der Optiker bestimmt, welche Produkte sein Kunde bestellen kann.

● Intelligenter Nachkauf-Prozess: 100 % der Kontaktlinsen-Kunden werden mit der

Nachkauf-Erinnerung erreicht, unabhängig von bestehenden Abo-Systemen.

● Effiziente SMS-Kommunikation mit den Kunden.

● Alle Produktkataloge sind inklusive Lieferbereichen hinterlegt und werden von Elvi gepflegt.

● Auch Private-Label können einfach und ohne zusätzliche Kosten im Webshop angeboten

werden.

Weitere Funktionen aus dem Elvi App Gold Package und optionalen Add-ons:

● Anbindung an die eigene Optiker-Software per Schnittstelle, z.B. AMPAREX oder eyewin.

● E-Mail-Kommunikation: E-Mails werden im Design des Optikers gestaltet.

● Bestell-Abo: Der Optiker kann über Elvi sein eigenes Abo anbieten.

● Service-Modul: Mit Elvi werden Anamnese, Spaltlampe und Refraktion digital erfasst.

● Kontroll-Erinnerung: Der Optiker hat die Möglichkeit, für jeden Kunden eine Erinnerung an die

Nachkontrolle zu erfassen.

Elvi Katalogsuche – Lieferbereiche aller Austausch-Kontaktlinsen online und kostenlos erhalten

Welche Wochen- und Monatslinsen sind mit cyl -2.75 dpt lieferbar? Gibt es Tageslinsen mit Achse

165°? Die Antworten gibt es schnell, online und kostenlos unter www.elviapp.com/catalog-search/

Mit der Katalogsuche von Elvi können die Kataloge namhafter Hersteller von Austausch-Kontaktlinsen

gleichzeitig auf die Verfügbarkeit der benötigten Stärken durchsucht werden. Die Ergebnisse lassen

sich nach Hersteller, Nutzungsdauer oder Linsentyp filtern.

● Das Suchen nach den passenden Kontaktlinsen in verschiedenen Katalogen entfällt.

● Die Katalogsuche bringt Inspirationen für neue Kontaktlinsen und zeigt neue Lieferbereiche

bekannter Produkte auf.

● Die kostenlose Elvi Katalogsuche ist öffentlich und die Daten werden von Elvi wöchentlich

aktualisiert.

Text von Elvi.