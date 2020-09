Der Eingang zur florentinischen Stazione Leopolda. Foto: DaTE

Endlich findet Eyewear wieder “real” statt: Die 8. Ausgabe der DaTE findet ab 19. September in Florenz statt. Zum ersten Mal werden sich Einkäufer, Optiker, Hersteller und Medienvertreter an einem physischen Ort treffen: der Stazione Leopolda. Alle Standards zur Prävention von Covid19-Ansteckungen werden in Übereinstimmung mit den vom italienischen Gesundheitsministerium festgelegten Maßnahmen umgesetzt. Die Messe mit italienischen und internationalen Ausstellern ist die erste europäische Fachmesse der Brillenindustrie im Herbst 2020. Die Liste der ausstellenden Marken wird nächste Woche bekannt gegeben.



Die Anmeldung ist seit heute möglich unter https://dateyewear.com. Sie erhalten Ihren digitalen Eintrittspass per E-Mail, der Ihnen den Zugang zur Messe ermöglicht.

Ein neues Kapitel beginnt

“Wir hoffen, dass die Ausgabe 2020 der DaTE die erste von vielen Gelegenheiten sein wird, unsere Branche neu zu beleben, die, obwohl sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, in Widrigkeiten Widerstandsfähigkeit und Stärke bewiesen hat”, so Giovanni Vitaloni, Präsident der DaTE. “Heute müssen wir mehr denn je die greifbaren Werte und die Wirksamkeit menschlicher Beziehungen in einem “echten” Umfeld wiederentdecken. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Messe, die erste europäische Veranstaltung für unsere Branche, weiterzuführen. Es ist eine entscheidende Gelegenheit, die Grundlagen für die kommenden Dinge zu legen, ein Probelauf und ein positives Zeichen für alle unsere Interessenvertreter. Die Unternehmen verstanden, wie wichtig es ist, an Bord zu sein, und reagierten mit großem Interesse. Und ab heute warten wir auf die Reaktion der italienischen Besucher, die einen Beitrag zum Neustart unserer Branche leisten wollen. Gemeinsam sind wir stärker: Es ist für uns alle an der Zeit, ein neues Kapitel zu eröffnen und uns neu zu erfinden, um wieder zu wachsen und uns gegenseitig zu inspirieren. Jedes einzelne Mitglied der Lieferkette ist wertvoll. Wir freuen uns darauf, wenn Sie mit voller Kraft dabei sind und wir Ihnen eine völlig sichere Messe garantieren.”



Aktualisierungen und Neuigkeiten sind ständig auf dateyewear.com und auf den sozialen Profilen der Veranstaltung verfügbar: www.instagram.com/dateyewear/ and https://it-it.facebook.com/DateEyewearOfficial/.

Text von DaTE, übersetzt von Rosemarie Frühauf