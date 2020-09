Bleibt nur die Frage, warum die Deutschen trotz ihrer Beschwerden häufig keinen Optiker aufgesucht haben. Denn wer dort war, der fühlte sich auch wohl – das geben 87 Prozent der Befragten an, die seit März beim Optiker waren. 94 Prozent haben zudem den Eindruck, dass Hygiene- und Schutzmaßnahmen dort in ausreichender Form getroffen wurden. „Diesen Eindruck bestätigten auch unsere Kunden, die während des Lockdowns bei uns waren. Ein Großteil unserer 860 Apollo-Filialen war in dieser Zeit auch geöffnet – im Gegensatz zu anderen“, so Bernhard. Zu den Hygiene-Maßnahmen vor Ort gehört auch selbstverständlich das Desinfizieren aller Brillenfassungen, für die seit Kurzem sogar hochmoderne UV-C Desinfektionsboxen in allen Apollo-Filialen zum Einsatz kommen. Auch als Service für die Kunden, die so ihre eigene Brille reinigen können.



Gegen einen Besuch beim Fachmann spricht also nichts – außer die allgemeine „Das wird schon wieder“-Mentalität so mancher. Zeit, hier die Augen zu öffnen, bevor sie noch mehr schmerzen.