Foto: Andy Wolf



Die österreichische Independent Brillenmarke ANDY WOLF EYEWEAR stellt die

neuen Sun-Clips für ihre Metallbrillen vor. Die Clips werden in ihrer eigenen

Manufaktur im Jura mit hochwertigen Linsen von Zeiss hergestellt.

Im Handumdrehen wird so aus zwei Teilen eines! Der neue federleichte Clip verwandelt die Bestseller

Metallbrillen von ANDY WOLF EYEWEAR in Sonnenbrillen und verleiht ihnen einen

völlig neuen und minimalistischen Look. Der Clip mit gebogener Edelstahlspange

besteht aus flexiblem Metall. Für eine perfekte Passform sorgen Haken mit einem

transparenten Silikonüberzug. So wird eine benutzerfreundliche und einfache

Handhabung gewährleistet.

Seit der Gründung übernimmt ANDY WOLF EYEWEAR Verantwortung für Mensch

und Natur. Deshalb wird das Etui für den Clip nachhaltig in Europa gefertigt und

besteht aus recyceltem Leder das mit einem Klebstoff auf Wasserbasis erzeugt wurde.