Das neue Damen-Modell basou von evil eye. Foto: Evil eye

Bei dem brandneuen Modell von evil eye gehen Form und

Funktion Hand in Hand. Die basou kombiniert Style mit

technischen Features und bietet der modebewussten,

sportbegeisterten Frau eine vielseitig einsetzbare

Sportbrille.

Verstellbare nose pads und eine Grip-Struktur

an den Bügelenden sorgen für optimalen Tragekomfort,

egal ob beim Wandern, Beach-Volleyball oder auf dem

Bike. Das feminine Design beeindruckt beim täglichen

Einsatz abseits des Sports. Wie alle Sportbrillen gibt es

die basou mit optischer Verglasung in Sehstärke. „Made

in Austria“ mit höchster Präzision im Silhouette Vision

Sensation Lab in Linz gefertigt.

Auf den ersten Blick kaum erkennbar ist die stylische basou dank

ihrer zahlreichen Features eine vielseitig einsetzbare Sportbrille.

Das flexible und robuste Rahmenmaterial PPX® garantiert ein

niedriges Gewicht und einen komfortablen und sicheren Sitz, egal

bei welcher Sportdisziplin. Die spezielle Grip-Struktur an den

Bügelenden sorgt zusätzlich für zuverlässigen Halt und hohen

Tragekomfort – selbst bei starkem Schwitzen. Mit den

verstellbaren nose pads kann die basou nicht nur an

unterschiedliche Gesichtsformen angepasst werden, sondern

auch der Abstand zwischen Auge und Filter lässt sich mühelos

ändern.

Das quick-change lens system ermöglicht einen schnellen und

simplen Filterwechsel in wenigen Sekunden. Somit kann die

basou unkompliziert an unterschiedliche Sportarten bzw. Lichtund

Wettersituationen angepasst werden. Alle evil eye Filter –

egal mit welcher Tönung – bieten 100% Schutz vor schädlicher

UV-Strahlung.

Der gewölbte Rahmen (8 base) garantiert ein extrem weites

Blickfeld und die großen Filter bieten zusätzlichen Schutz vor

äußeren Einwirkungen wie Wind, Schmutz oder Insekten.

Für sportliche Brillenträgerinnen kann die basou mit

Korrektionsgläsern in individueller Sehstärke ausgestattet

werden. Sie eignet sich sowohl für eine Direktverglasung – hierbei

wird das Korrekturglas direkt in den Rahmen eingesetzt, als auch

für eine Clip-in Lösung, bei der sich die Korrekturgläser in einem

Clip-in hinter den Filtern befinden.

Die neue basou ist in sechs unterschiedlichen Farb- und

Filterkombinationen ab EUR 159,- erhältlich.

Weiter Informationen auf www.evileye.com oder den

Social Media Kanälen (@evileye.eyewear).

Text: Silhouette / Bearbeitung: Rosemarie Frühauf