Thomas Roehm führt das Münchner Fachgeschäft arabella optic mit Leidenschaft und Outside-the-box-Thinking. Foto: Fotos: Dennis Eckert

Er ist hochsensibel, authentisch und kreativ: Inmitten des Münchner Business-Bezirks Arabella-Park hat

sich Thomas Roehm seit 2004 mit seinem Geschäft „arabella optic“ etabliert. Umgeben von Kliniken und

Facharztpraxen findet der Out-of-the-box-Optiker Lösungen für schwierige Fälle. Dass er Spezialist für

Winkelfehlsichtigkeit ist, ist nur ein Baustein seines Erfolgs. Für OPTIC+VISION gibt Thomas Roehm Einblick in seine einfühlsame und außergewöhnliche Art, mit Menschen zu kommunizieren.

OPTIC+VISION: WAS VERSTEHEN SIE UNTER AUTHENTIZITÄT?

Thomas Roehm: Vielleicht ist Authentizität der wichtige

Faktor für mehr Erfolg. Ich verstehe darunter: Die

Verwandlung von Schein in Sein, bzw. übernommene

Floskeln und Verhaltenstendenzen in eigene Formen

zu verändern. Allein Google findet dazu inzwischen

rund 10,4 Millionen Einträge zum Suchbegriff „authentisch“,

vor drei Jahren waren es erst 1,1 Millionen

Treffer. So groß ist die Sehnsucht nach dem Echten

heute! Da stellt sich die Frage: Wie lässt sich echte Authentizität umsetzen?

Hilft es die Mitarbeiter in möglichst viele Schulungen und

Motivationstrainings zu schicken? So wertvoll diese auch für die

Erweiterung unserer Sichtfelder sind, so ernüchtern sind oft die

erreichten Ergebnisse. Nur ein winziger Bruchteil der vorgestellten

Inhalte werden in der Regel in reale langfristige Gewohnheiten

umgesetzt.

Einer meiner Lebenssätze lautet: Der Glaube ist eine immense

Antriebskraft. Durch den Glauben ist Dir alles möglich! Dabei

gibt es allerdings drei notwendige Voraussetzungen:

Erste Voraussetzung: Du musst Dich für Deine Ziele und obersten

Prioritäten entscheiden. Was willst Du mit Deinem Leben erreichen?

Die meisten Menschen haben darauf keine Antwort.

Zweite Voraussetzung: Du verfügst über das notwendige Wissen.

Das ist ganz klar eine Frage des Fleißes und der Intensität!

Dritte Voraussetzung: Du kannst deine eigenen Talente und Begabungen

in deinem Job frei entfalten und erweitern. Nur dann

macht die Arbeit Freude.

Da sind wir wieder beim Thema: Authentizität lässt sich am leichtesten

fördern, wenn die individuellen Begabungen früh erkannt

und formuliert werden können. Wundersamer Weise können

bei Nachfrage nur wenige Menschen Ihre eigenen Begabungen

benennen. Vielleicht ist es auch deswegen so schwierig, weil wir

das, was uns leichtfällt, für völlig normal halten und meinen, andere

können das genauso gut.

Fragen Sie doch einmal ihre Freunde, Mitarbeiter und Kollegen,

welche besonderen Begabungen Sie haben. Entwickeln Sie Gedanken,

wie sie diese Begabungen fördern und verstärken können. Hierin liegt meiner Ansicht nach der schnellste Weg, um individuelle und echte Authentizität zu fördern.

Das Geschäft von Thomas Roehm im Arabella Park. Foto: Christian Hönig



WELCHE BESONDEREN BEGABUNGEN HABEN SIE SELBST?

Ich glaube Kreativität ist meine mächtigste Gabe. Es ist die visuelle, manchmal auch schöpferische Vorstellungskraft, aus Vorhandenem etwas Neues, Höheres zu gestalten.

Dabei komme ich schnell in einen Flow. Bei Momenten im Flow bleibt die Zeit stehen und wir sind ganz in unserem Element. Ich habe schon etwas von den Hoch-Sensitiven. Sie wissen ja, das

sind die, die alles hören, riechen und sehen. Der Nachteil dabei ist vielleicht eine höhere emotionale Verletzlichkeit, doch mit der Lebensreife wird das deutlich besser. Der große Vorteil liegt in einer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit. Gepaart mit viel Intuition und Inspiration, ist das auch eine besondere Begabung.

Zum dritten, so glaube ich, habe ich auch ein gutes Maß an Durchhaltevermögen. Doch dies müssen

Selbstständige in der heutigen Zeit alle haben, oder? Herausforderungen begegnen, Lösungen finden und dann konsequent umsetzen.



WIE KÖNNEN SIE DIESE BEGABUNGEN IN DER AUGENOPTIK

UMSETZEN? Sie helfen mir, besser mit Menschen umzugehen.

Das fängt schon bei der Begrüßung eines Kunden im Ladengeschäft

an. Ich empfehle meinen Mitarbeitern, unseren Kunden

in den ersten drei Minuten immer ein ehrliches Kompliment

zu machen! Dazu müssen wir zuerst einmal unser Gegenüber bewusst und aufmerksam wahrnehmen. Seien es strahlende Augen, weiße Zähne, schicke Schuhe… Bei jedem Menschen gibt es etwas Besonderes zu entdecken. Wir sind nur nicht trainiert, darauf zu achten und es auszusprechen.

Wird das ehrliche Kompliment ausgesprochen, fühlt

sich der Kunde sogleich wahrgenommen und wertgeschätzt. Jeder

von uns ist gern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Und diesen Effekt nutzen wir auf sensible Weise.

Mein zweiter Rat: Beobachte aufmerksam den Blick

des Kunden. Bereits beim Hereinkommen ist oft zu

erkennen, was das Objekt seines oder ihres Interesses

ist. Ist es eine neue Brille, Kontaktlinsenpflegemittel,

eine Reparatur oder etwas anderes?

Wendet sich der Kunde direkt zur Brillenwand, können Sie die

Beratung eröffnen mit: „Vielleicht habe ich die richtige Inspiration

für Sie?“ und sogleich eine sehr gut passende erste Brille zum

Anprobieren überreichen. Das macht garantiert Eindruck – auch

bei den „Ich will nur mal schauen – Kunden“.

WELCHE WAHRNEHMUNGS-INSTRUMENTE NÜTZEN SIE?

Viele Inspirationen habe ich von den Physiognomik Spezialisten

bekommen. Diese können u. a. die Sprache von Gesichtern erstaunlich

sicher lesen können.

Ähnlich wie Sie es vielleicht von der Farb- und Stilberatung her

kennen, wird dabei zwischen unterschiedlichen Stil-Typen differenziert.

Den Ausprägungen der Gesichtselemente werden

spezifische Eigenschaften zugesprochen. Wussten Sie etwa, dass alle deutschen Bundeskanzler große, tiefsitzende Ohren hatten? Dazu kommt immer ein besonders ausgeprägtes, großes Kinn.

Das repräsentiert u.a. Realismus und Durchsetzungskraft.

Die Interpretation der individuellen Gesichtsmerkmale hat

eine hohe Treffer-Wahrscheinlichkeit. Das gelernte sprachliche

Repertoire macht es mir leichter, unsere Kunden „abzuholen“.

Des Weiteren finde ich es auch für mich wichtig, an den eigenen

Sprachfloskeln zu arbeiten. Wie antworten Sie etwa auf die oft

gestellte Frage: „Wie geht es Ihnen?“. In der der Regel oft mit irgendeiner

Floskel. Nach längerem Nachdenken habe ich für mich

eine schönere Antwort gefunden: „Wenn ich Sie sehe, geht es mir

immer besser!“ Jeder lacht. Und das auch nach der zehnten Wiederholung.

Sofort befindet man sich auf einem höheren Begegnungsniveau.

HABEN SIE ERFOLGSTIPPS FÜR KOLLEGEN? Storytelling

ist vielleicht aus Marketingsicht die wichtigste

Kunstform. Wir haben deshalb im Team einen großen

Schatz von Ein- bis Dreisatz-Stories gesammelt,

die in die Kundenberatung einfließen. Brillenfassungen

oder Gläsereigenschaften werden dann mit einer

Kurzgeschichte verbunden. Sollte sich der Kunde

heute nicht entscheiden können und kommt erst nach einer Woche

wieder, beschreibt er bestimmt die Brille mit der verbundenen

Kurzgeschichte. Erstaunlich, oder?

Gehen wir zur Refraktion, da gibt es noch viel Optimierungspotential.

Ein Kunde fragt nach einem Sehtest. Natürlich kostet ein Computer-

Sehtest bei uns nichts. Der Autorefraktometer liefert ein

erstes Ergebnis über die Brillenglasstärken, die ein besseres Sehen

ermöglichen.

Ein richtige optometrische Augenglasbestimmung beinhaltet jedoch

viel mehr und kostet je nach Intensität auch viel mehr. Für die

daraufhin gefertigte Brille gibt es dann eine Zufriedenheitsgarantie.

WIE GEHEN SIE BEI SO EINER REFRAKTION VOR? Die Refraktion

beginnt mit einem kleinen Anamnesebogen, gefolgt

vom Van-Orden-Stern Test. Ein tiefer Blick in die Kundenaugen

schenkt dem Prüfer, der dieses regelmäßig macht, viele Informationen:

Sind die Augen weiß oder rötlich? Welches ist das Führungsauge

und in welche Richtung weicht das Begleitauge ab?

Leuchten die Augen oder wirken sie matt und erschöpft?

Wie ist die Kopfhaltung, wenn der Kunde den Anamnesebogen

oder das Datenschutz-Formular ausfüllt? Beobachten wir eine

permanente schräge Kopfhaltung, dann besteht vermutlich eine

Höhenphorie. Früher oder später wird sich diese auf Hals und

Wirbelsäule auswirken.

Ich beobachte auch das Schriftbild. Dabei ist mir etwas aufgefallen.

Sind die Buchstaben brav einzeln geschrieben, deutet dies

auf eine gekreuzte Dominanz hin (z.B. körperlich rechts und

visuell links dominant). Sind die Buchstaben beim Schreiben

miteinander verbunden, liegt körperlich und visuell eine gleichsinnige

Dominanz vor. Die gekreuzt Dominanten sind meiner Beobachtung nach eher langsamer, gehen dafür gedanklich mehr in die Tiefe und verwerten besser andere Wahrnehmungen wie Hören und Fühlen.

Auch der Van-Orden-Stern zeigt uns schnell, wie gut die beiden Augen zusammenarbeiten. Als Resultat aller visuellen Prozesse informiert er sofort über visuellen Stress. Ein Kollege äußerte

einmal, mit diesem Test erkennt er sofort, welches Kind nicht das Gymnasium besucht.

Von zentraler Bedeutung sind für mich bei der Augenglasbestimmung

drei Fragen:

a. Welche Phorie ist vorhanden? (Abweichung des Begleitauges)

b. Welches ist das visuell dominante Auge? (differenzierter Stereotest)

c. Welche Qualität hat die Stereopsis?

Sie merken schon, ich gehöre beim Thema Heterophorie / Winkelfehlsichtigkeit

zu den direkt Betroffenen. In der FFA München

lernte ich die Sache mit der MKH kennen. Für mich gehörte

H.-J. Haase zu den besonders genialen Menschen, der die Welt

mit seiner Arbeit sehr bereichert hat. Mit 28 Jahren traf ich die

Entscheidung, mich beim mittlerweile leider verstorbenen Augenarzt

David Pestalozzi operieren zu lassen (Esophorie mit 40

cm/m). Das war eine richtig gute Entscheidung. Ich hatte damals

eine perfekte Stereopsis und auch noch heute, aber der anstrengende

Kompensationsaufwand fällt heute weg. Die gesparte

Energie kann ich heute anderweitig verwenden.

Zurück zum Thema. Zuletzt informiert uns bei der Refraktion eine

simple Fingerperimetrie über eine beginnende Gesichtsfeldeinschränkung.

So einfach und doch im gegebenen Fall, so weitreichend.

Ermöglicht es die zur Verfügung stehende Zeit, dann kommt auch der Easy Scan zum Einsatz. Beim Netzhautscreening Auffälligkeiten früh zu erkennen, ist ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit.

WELCHE MENSCHEN KOMMEN AUFGRUND IHRES

SPEZIALISTEN-STATUS ZU IHNEN? Danke für das

Kompliment. Die Bezeichnung als Spezialist ist natürlich eine erwartungsvolle

Zuordnung. Aber in der Tat haben wir viele Kunden,

die sich zur Augenglasbestimmung speziell unter dem Zauberwort

Winkelfehlsichtigkeit anmelden. Prismen korrigierte Kunden sind

ihrem Optiker auch besonders treu, das liegt in der Natur der Sache.

Vor drei Monaten kam eine junge Frau zu uns. Sie schilderte, wie

gerne sie in ihrem Beruf tätig ist, aber die Bildschirmtätigkeit mache

sie wahnsinnig. Sie wurde sieben Tage lang in zwei Kliniken

untersucht. Zum Schluss bekam sie den ärztlichen Rat, einen

Psychologen aufzusuchen. Dank ihrer neuen Brille mit Prismenkorrektion

war alles wieder im Lot.

Oder vor etwa acht Wochen kam ein Arzt zu uns der beklagte,

dass er ab 16:00 Uhr alles doppelt sieht. Er musste sich dann immer

ein Auge zuhalten. Jeder kann sofort nachvollziehen, wie

schwierig das für ihn war. Ich konnte auch nicht viel messen, da

der Seheindruck des Begleitauges vollständig unterdrückt wurde.

Wie bei jedem meiner Kunden holte ich mir zuerst einen eigenen

visuellen Eindruck vom Zusammenspiel seiner Augen.

Ich fand es ist einen Versuch wert und gab ihm das Angebot, eine

prismatische Brille mit Schätzwerten anzufertigen (8,00 cm/m

Höhenprismen und 1 cm/m Esophorie). Dabei müsste er nur

meine Eigenkosten übernehmen.

Nach drei Wochen kam er wieder und berichtete, dass das Doppelsehen

vollständig gewichen ist. Ich konnte in der anschließenden

binokularen Prüfung sogar das Begleitauge messen. Das

Gehirn hatte es wieder zu einer jetzt möglichen MKH Messung

freigeschaltet.

So kam unser Arzt zu seiner perfekten Brille, die ihm mehr Lebensqualität

schenkt, und ich habe mich darüber gefreut.



WO HABEN SIE DIE VORHIN ANGESPROCHENE PHYSIOGNOMIK

GELERNT? Bei den Heilpraktikern. Früher war ich

gegenüber der Irisdiagnose sehr skeptisch. Dann besuchte

ich hier in München ein Grundseminar beim Arbeitskreis für

Augendiagnose nach Josef Angerer. Heute zolle ich den Experten,

die diese Ausbildungen anleiten, meinen Respekt angesichts der

Professionalität ihres Könnens. Gerne sende ich auch meine

Mitarbeiter zu den Grundlagenseminaren.

Bei den regelmäßigen Weiterbildungen komme ich immer

wieder mit Heilpraktikern unterschiedlichster Prägung ins

Gespräch. Darunter gibt es auch einige Physiognomiker. Die

haben zum Teil recht unterschiedliche Ansätze um aus dem

physiologischen Äußeren des Körpers, im Besonderen des Gesichts, auf Wesenszüge und Eigenschaften des Menschen zu schließen.

Vor einigen Wochen übernahm ein sogenannter Antlitz-Spezialist

die Montagabendliche Weiterbildung. Er zeigte uns das

Frontalbild eines Menschen und die zugehörige Iris. Jeder der

16 Teilnehmer sollte seine Wahrnehmung und Interpretation

einbringen. Nach 20 Minuten hatten wir den Eindruck, sehr, sehr

viel über die jeweilige Person zu wissen.



WAS BRINGT IHNEN DAS IN DER AUGENOPTIK? Klaus Kobjoll,

der Chef vom Tagungshotel Schindlerhof in Nürnberg, weist

in seinem Seminar „Wahre Herzlichkeit“ auf drei Herausforderungen

hin, die jeden selbstständigen Chef erwarten:

a. „Qualität“, das Wort kommt von Qual.

b. „Kunden überraschen“, emotionales Einkauferlebnis, ein zeitloses Thema

c. „Mitarbeiter motivieren“, die Herausforderung überhaupt, oder?

Meine Antwort beim Thema „Kunden überraschen“ ist: Aufmerksamkeit,

gepaart mit meinem Repertoire aus Physiognomik

und einem Hauch von Irisdiagnose. Dabei ist mir wichtig,

verstärkt die positiven Eigenschaften des Gegenübers auszusprechen.

Positives Reden ist eine hohe Kunst im Verkauf und im Leben.

Das Geschenk meiner Kunden an mich ist dann: Viel Vertrauen

und das Empfinden einer wertvollen Begegnung und natürlich

Kundentreue. Vielleicht wird auch deshalb unsere Arbeit öfters

mit positiven Google-Bewertungen belohnt.

VIELEN DANK FÜR DAS SPANNENDE GESPRÄCH!

Das Interview führte Rosemarie Frühauf. Erschienen in Optic+Vision 4_2020 Creative Edition