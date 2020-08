Kampagnenfoto von GIGI Studios. Foto: Screenshot GigiStudios.com



Das spanische Fashion-Label GIGI Studios ist weiterhin auf Erfolgskurs in Deutschland.

Gleich zwei neue Außendienstler runden nun das Team in Deutschland ab.

Tom Volkmer reist ab sofort für GIGI Studios in der PLZ 7.

Er ist seinen Kunden seit über 12 Jahren stets als zuverlässiger Partner bekannt.

Ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der Augenoptik ist Torsten Nitschke, der nun für die PLZ 3 und PLZ 9 zuständig ist.

Beide freuen sich darauf das Familienunternehmen aus Barcelona zu repräsentieren.

Die Familie Ramos produziert seit den frühen 60er Jahren Brillenfassungen für die Branche.

Mit dem Eigenlabel GIGI Studios hat Patrizia Ramos den Sprung auf den Weltmarkt geschafft und das mit immer größer werdenden Erfolg.

Wer sich von der Kollektion überzeugen möchte kann das bei Tom Volkmer unter 0176 8224632 und Torsten Nitschke unter 0172 2753420.

Text von GIGI Studios. Bearbeitung von Rosemarie Frühauf