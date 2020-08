Symbolfoto: Africa Studio Adobe Stock

CooperVision hat die kostenlose, multifunktionale App OptiExpert™ weiterentwickelt und ermöglicht Kontaktlinsenspezialisten ab sofort eine nutzerfreundlichere Anwendung, die die Auswahl der richtigen Kontaktlinse noch einfacher macht. Die neueste Generation der OptiExpert™ App enthält jetzt neu einen Kontaktlinsen-Kalkulator für alle Versorgungsoptionen, bietet optimale Produktempfehlungen und besticht durch ein intuitiveres Design. So können Kontaktlinsenspezialisten den Bedürfnissen von noch mehr Kundinnen und Kunden gerecht werden.

Zusätzlich unterstützt die von CooperVision entwickelte OptiExpert™ App die Kontaktlinsenspezialisten mit einer Reihe von intelligenten Anwendungen, um insgesamt den Erfolg mit Kontaktlinsen zu steigern. OptiExpert™ ist in mehr als 80 Ländern und 17 Sprachen weltweit verfügbar, mit mehr als 30.000 monatlichen Nutzern auf der ganzen Welt.

Mit der bewährten Funktionalität der digitalen Efron-Grading Scale, dem praktischen Kosten-Vergleichsrechner und den Sauerstoffprofilen, die die Sauerstoffdurchlässigkeit bei verschiedenen Kontaktlinsenparametern und Kontaktlinsendesigns aufzeigen und vergleichen, wurde die App so weiterentwickelt, dass sie dank der neuen Funktionen die Kontaktlinsenanpassung perfekt unterstützt.

• Kontaktlinsen-Kalkulator – ein Berechnungsprogramm, welches praktisch jeden Brillenwert einfach und effizient in Kontaktlinsenparameter umrechnet. Egal ob eine sphärische, torische, multifokale oder torisch multifokale Kontaktlinse erforderlich ist.

• Vereinfachte Navigation – ein neues, intuitives Design sorgt für Übersichtlichkeit, wodurch die App noch einfacher zu bedienen ist.

Petra Zapsky, Head Professional Service DACH beschreibt die Weiterentwicklungen: “Seit der Einführung von OptiExpert™ im Jahr 2014 war es unser Ziel, eine App / Anwendung zu schaffen, welche die Kontaktlinsenspezialisten dabei unterstützen soll, ihren Kunden die besten Erfahrungen mit Kontaktlinsen zu bieten. Der Prozess von der Eingabe der korrekten Werte des Kunden bis hin zur Auswahl der optimalen Kontaktlinse soll hierbei bestmöglich unterstützt werden. Im Rahmen der neuesten Weiterentwicklung der App hat CooperVision das Feedback weltweit tätiger Kontaktlinsenspezialisten berücksichtigt, damit sie noch effizienter mit der App arbeiten können. Das Ergebnis ist eine intelligentere, einfachere und leistungsfähigere App für mehr Unterstützung im Arbeitsalltag der Kontaktlinsenspezialisten.“

Die neueste Generation der OptiExpert™ App können Sie ab sofort kostenlos herunterladen, im App Store und bei Google Play für die Nutzung auf iPhone, iPad und Android Mobil- und Tablet-Geräten.

Alternativ kann die App über den Desktop online genutzt werden unter

https://coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/optiexpert-web