“Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt”, ist eines der Mottos von Optik-Coach Christoph Engelberg. Foto: Monra Consulting

Unverblümter Klartext: Unternehmensberater Christoph Engelberg ist darauf, ausgerichtet,

das Potential eines jeden zu erkennen und Optiker-Kollegen auf der Reise zu sich selbst zu begleiten.

Es geht um Authentizität, Leidenschaft und die Kommunikation von Herz zu Herz.

Denn wer die Begegnung mit Menschen zum Ziel Nr. 1 macht, wird im Business neue Dimensionen von

Erfolg und innerer Erfüllung erleben, so seine These. Ein Impuls-Interview.

O+V: WIE SEHEN SIE DIE AKTUELLE LAGE?

Christoph Engelberg:

Jetzt ist ein toller Moment zum Überdenken und Verändern

– weil wir durch die Krise aus der Komfortzone geschubst

wurden. Weil wir endlich mal entschleunigt haben. Weil wir Dinge

wiederentdeckt haben, die uns wirklich etwas bedeuten, z. B.

die Familie, Zeit für uns selbst, Freunde, weniger Konsum, Stille,

Natur. Sprich, uns ist bewusstgeworden, was wir jeden Tag als

selbstverständlich angesehen, aber nicht immer bewusst wahrgenommen

haben. Ich habe den Eindruck, diese kleine Auszeit hat

uns geholfen zu begreifen, was uns wirklich etwas wert ist. Die

meisten stimmen zu und stellen fest, dass die letzten Wochen

uns zwar Einschränkungen, aber auch einige wichtige Erkenntnisse

gebracht haben. Und so wie wir uns neu entdeckt haben,

so haben das auch viele von unseren Kunden. Sie kommen jetzt

als Konsumenten zurück – und mögen die alte Normalität des

„Geiz-ist-geil“ nicht mehr. Ich höre derzeit vermehrt Stimmen:

„Mensch, diese Überflutung mit Kaufanreizen und Billigangeboten

ist echt nervig …“



Das ist die Chance für die Optiker sich neu zu positionieren. Weg

von Kaufanreizen und Preisdiskussionen, hin zum respektvollen

Miteinander. Natürlich haben sie als „Tradi“ auch Angebote, aber

entscheidend ist für mich dabei die Ausrichtung, es

dem Kunden zu überlassen, wann er kommen mag,

um eine Brille zu kaufen. Das verlangt eine Menge

Mut und Vertrauen, aber es funktioniert! Viele Kollegen

werden überrascht sein, dass es klappt. Und

viele Endverbraucher werden sich freuen und sagen:

„Ich zahl gern mal ein paar Euro mehr, wenn ich auch

weiß, wofür.“



Dummerweise hat die Optik in den letzten 40 Jahren

Preistransparenz vermieden – als ob es unanständig

wäre, drüber zu reden. Jahrzehntelang standen nur

drei Preise in der Rechnung: Brillenglas rechts, Brillenglas links

und die Fassung. Welche Dienstleistungen jedoch noch dahintersteckten

und mit einkalkuliert wurden, das wusste allein der

Optiker, der Verbraucher aber nicht! Jetzt wundern wir uns, warum

der Kunde wissen will, wofür er etwas zu bezahlen hat. Das

ist die Chance, dem Kunden das zu geben, was für „ihn“ wichtig

ist. Damit ist nicht gemeint einfach die Preise zu erklären, sondern

die Werte für den Kunden herauszustellen. Die Augenglasbestimmung

z. B. bekommt man derzeit schon auf Knopfdruck.

Was das aber bedeutet, weiß der Kunde nicht.



O+V: DIE REFRAKTION LÄUFT BIS HEUTE OFT KOSTENLOS AB.

Genau.

Viele Optiker trauen sich immer noch nicht, 25 Euro für die

Augenglasbestimmung zu verlangen, weil der Kunde sie woanders

oder beim Filialisten scheinbar umsonst bekommen könnte.

Der Optiker ist heute in der Lage, mit Hilfe der Technik eine

Refraktion in 5 Minuten, aber auch mit allem Drumherum in 50

Minuten durchzuführen. Die Frage ist nur, was will der Kunde?

Der Optiker sollte aufwachen und sich seines Wertes bewusstwerden:

Denn umso transparenter und ehrlicher du bist, desto

positiver wirst du wahrgenommen. Deshalb am besten alle Leistungen

und Preise und Produkte transparent kommunizieren.

Erzähl´, wo deine Brillen herkommen, woraus sie gemacht sind

– die Leute wollen das heutzutage wissen!



SIND FESTPREISE UND PREISTRANSPARENZ DAS ERFOLGSREZEPT

FÜR DIE AUGENOPTIKER?

Damit der Optiker nicht

stundenlang seine Preise erläutern muss, macht es Sinn, von vorneherein transparent zu kommunizieren, wie umfangreich die Leistung ist: Von der Refraktion über die Gläser bis hin zur Markenfassung

und typgerechten Stilberatung ist doch alles drin in dieser Brille, die am Ende – wumms – 600 Euro kostet! Es ist besser, die Katze gleich aus dem Sack zu lassen und in dieser Reihenfolge

zu kommunizieren, als den Preis langsam auf 600 Euro hochzuläppern.

Sonst fühlt man sich so veräppelt wie bei Billigfluglinien, wo

du für jeden Pups draufzahlst und am Ende wieder beim „teuren“

Preis ankommst. Dieses Gefühl darf nicht entstehen!

Wenn der Optiker offen kommuniziert und zeigt, dass er sich

auf den aktuellen Markt und Kunden eingestellt hat, dann gibt

es keine Geheimnisse mehr. „Wir haben jahrelang

verschwiegen, was eine Reparatur kostet, aber jetzt

machen wir es anders.“ Für so eine Kommunikation

hat der Kunde Verständnis. Es ist wichtig, die

Dienstleistung zu benennen. Der Optiker kann sie

dem Kunden dann immer noch als Goodie schenken,

wenn ihm danach ist. Der Kunde weiß dann aber, was sie für einen „Wert“ hat.

Wenn wir Optiker den allgemeinen „Immer-billiger-

Zwang“ weiter bedienen und hoffen, so unsere krisenbedingten

Umsatz-Ausfälle reinzuholen, dann torpedieren wir nicht nur unsere Geschäftsphilosophie, sondern

auch dieses zarte Pflänzchen von „Wertvorstellung“, das beim

Verbraucher seit Jahren an Bedeutung gewinnt. Denn wir sind als

Gesellschaft gerade wieder dabei, Werte neu zu definieren. Wir

stellen einerseits die Frage: „Was bekomme ich für 200 Euro?“

und andererseits: „Welche ethischen und nachhaltigen Werte

sind mir dabei wichtig?“ (Das sieht man gerade an der aktuellen

Diskussion um die Fleischindustrie.) Wenn wir Optiker diesen

Moment nutzen, um uns und anderen den eigenen Wert klarzumachen,

dann sind 39 Euro für eine Refraktion kein Thema mehr.

Kollegen, die diesem Rat folgen, sind happy, weil sie sich endlich

bei der Preis-Kommunikation befreit fühlen.



WORAUF KOMMT ES NOCH AN?

Jeder muss die Frage klären:

„Wofür stehe ich eigentlich?“ Viele Optiker sehen noch keinen

Handlungsbedarf, denn sie haben ja die coolsten Brands, Top-Markengläser

oder die neuesten Messtechniken. Da fällt mir nur ein:

„Super … und ich kann Käsekuchen backen!“ Viele Unternehmer

definieren sich noch immer über Materielles, Äußerlichkeiten, Aushängeschilder

und Titel. Dumm nur, dass der Nachbar das innovative

Messgerät und die 3D-Refraktion spätestens in einem halben

Jahr auch hat. All solche Dinge sind austauschbar oder vergleichbar,

auch für den Kunden. Mit Wertekommunikation erreicht man hingegen

Menschen, die offen für Werte sind – und die nicht in die alte

Normalität zurückwollen.



WARUM SEHNEN WIR UNS NACH DER „ALTEN NORMALITÄT“?

Nun, der Mensch ist so gestrickt, dass er die vertraute Normalität

als sicheren Hafen begreift und eher zu alten Gewohnheiten

zurückkehrt, statt fröhlich etwas Neues auszuprobieren.

Derzeit begreifen einige Menschen, dass irgendetwas schief gelaufen

ist in unserem Finanz-, Wirtschafts- und Gesundheitssystem.

Der traditionelle Optiker kann aus meiner Sicht Teil dieses

Veränderungsprozesses sein und sich neue/alte Chancen wiedereröffnen.

Am besten gelingt dies, bei sich selbst anzufangen.

Vertrauen in sich und das „Große Ganze“ sind eine gute Basis dafür.

Das Verständnis dafür, dass jeder Topf seinen passenden Deckel

hat, hilft dabei. Man nennt es auch, das Gesetz der Entsprechung.

Wenn ich überzeugt bin, dass es da draußen Kunden gibt,

für die ich zuständig bin, dann muss ich mich lediglich zeigen,

wie ich wirklich bin, damit sie mich auch finden können.

Also präsentiere dich so intuitiv, medizinisch, digital, analog oder

fashionaffin wie du es für richtig hältst. Die Leute werden auf

dich abfahren. Eine Strategie zu wählen, weil dir ein anderer Kollege

oder die Industrie dazu rät, wird kaum Früchte tragen, wenn

dein Herz dabei nicht wirklich „höher schlägt“. Es muss zu dir

passen und am besten sogar deine Herzensangelegenheit sein.

Einige Kollegen erleben derzeit einen deutlichen Zuspruch seitens

der Kunden. Nicht weil sie die aktuellen Hygienemaßnahmen

ernstnehmen oder Abstandsschilder auf den Boden kleben. Sie alle

haben ein besonderes Selbstbewusstsein und trauen sich, dem

Kunden zu zeigen, wer und was sie alles sind. Nach dem Motto: „Ich

bin vielleicht ein einzelner, kleiner Optiker, aber der coolste.“

IST ANGST DIE EIGENTLICHE AUTHENTIZITÄTS-BREMSE?

Aber klar! Viele schaffen sich aus Angst den neuesten Technikpark

und noch drei Meister und einen Optometristen an – weil

sie befürchten, dass es ohne nicht mehr geht. Das ist rausgeschmissenes

Geld, wenn du nicht völlig dahinterstehst! Die hippe

Innovation funktioniert immer nur bei denen, die wirklich

dafür brennen und Freude daran haben. Medizintechnik funktioniert

bei Kollegen, die die Gesundheit im Vordergrund sehen.

Fashion-Marken funktionieren bei Fashionistas. Deshalb ist meine

Botschaft: Keiner sollte sich selbst vergewaltigen und Dinge

tun, die er nicht wirklich will. Finden Sie heraus, was IHR DING

ist! Und leben Sie es! Möglicherweise brennen Sie für etwas ganz

anderes – und doch kann es in Ihr Unternehmenskonzept passen.

HABEN SIE DAFÜR BEISPIELE? Einer meiner Klienten ist begeisterter

Radfahrer und radelt sogar bei Wind und Wetter zum

Laden. Als er mich fragte, wie er Neukunden begeistern könnte,

schlug ich vor, mal eine Rad-Tour zu organisieren. „Was hat das

mit Neukunden-Akquise zu tun?“, fragte er. „Auf den ersten Blick

nichts. Aber zeigen Sie sich mal als Mensch mit Ihrer Leidenschaft!“,

meinte ich.

Bei der ersten Tour kamen tatsächlich zehn Leutchen, die mit

ihm radelten, Am Ende hatte er eine nette Tour gemacht, und für

die Teilnehmer noch ein Bier und Würstchen organisiert … Mittlerweile

fahren bis zu hundert Leute bei der Tour mit, die er einmal

im Jahr veranstaltet und angekündigt – selbst die Lokalzeitung

berichtet darüber. Mit seinem Hobby hat er also einen Ruf

bekommen, der weit über Optik hinausgeht.

Eine andere Kollegin feiert gerne und postet Bilder von jeder

Karnevalssitzung. Auf meinen Rat hin veranstaltete sie mal eine

Fest im Laden. Mittlerweile sind daraus regelmäßige Events zu

verschiedenen Themen geworden – von der Lesung bis zur Ausstellung

– ganz einfach, weil sie Lust dazu hat. Das zeigt, dass man

sich nicht nur als Optiker definieren muss, um Interesse beim

Kunden zu wecken.

WIE WIRD MAN EINZIGARTIG?

Man wird es nicht. Jeder ist es!

Wir sollten uns überlegen, womit man unvergleichlich

wird! Die meisten Optiker behängen sich mit

austauschbaren Orden. Der Preis ist zum Beispiel so

ein austauschbarer Orden, weil er sofort vergleichbar

ist. Und jetzt macht uns noch die Digitalisierung

einen Strich durch die Rechnung: Was ist der Meister-

Titel denn noch wert, wenn eine App alles kann,

wofür ich mühevoll studieren musste? Hat man

jedoch entdeckt, was einen als Mensch berührt, ist man aus der

Vergleichbarkeits-Falle raus.

Bei Werbung rate ich deshalb zu emotionalem Marketing

mit einfachen und respektvollen Botschaften ohne Schnickschnack.

Keine Markennamen, keine Preise, keine Brillenmodelle.

Damit kommt man viel individueller rüber als mit vielen

vorgefertigten Kampagnen. Und der Rücklauf gibt uns seit Jahren

recht. Sprechen Sie daher die Kunden lieber im Herzen an

und nicht im Geldbeutel.

Einige Glashersteller fahren die Strategie, dass man möglichst

Highend-Individualgläser verkauft, für die man noch diese und

jene Messtechnik braucht. Viele Kollegen sind damit auch erfolgreich,

nur wird die Luft in diesem Segment immer dünner.

(Prinzipiell ist das ein toller Baustein für das eigene Portfolio,

aber nicht unbedingt nötig, um erfolgreich zu sein!) Entscheidend

bleibt doch, dass der Endverbraucher glücklich aus dem

Laden geht. Ich bin sicher, wenn du dem Endverbraucher zuhörst

und SEINE Wünsche zu deiner Mission machst, wirst du

Erfolg haben.

WAS RATEN SIE IHREN KOLLEGEN?

Die meisten Optiker müssen

das Rad nicht neu erfinden. Sie sind bis an die Zähne m

Fachwissen bewaffnet UND haben Menschenkenntnis. Wenn

Sie einfach mal kurz innehalten, in den Spiegel schauen und

wahrnehmen wer sie sind und was sie für sich und Ihre Kunden

wollen. Denn was nützen akademische Titel und fachliche Weiterbildung,

wenn man sich selbst nicht lebt? Wir haben auch nix

davon, wenn wir eifrig bei der Digitalisierung mitmachen und

dabei die Menschen vergessen, welche diese Technik anwenden

sollen. Entscheidend ist: Sobald ich mich selbst besser kenne, begreife

ich besser, was die Kunden und meine Mitarbeiter wollen.

WOZU BRAUCHT MAN EINEN COACH? Damit man noch

schneller zu sich selbst findet und authentischer wird! Dazu

gehört auch sich die Ecken anzuschauen, die man schon mal

übersehen mag. Manchmal braucht es einen kleinen Anschub,

anderen wiederum tut es gut, zur Ruhe und damit in seine

innere Ordnung zu kommen. Viele Kollegen sind eher auf

der Suche nach noch mehr Input und noch ´ner Strategie. Ein

guter Trainer bringt dir jedoch bei, wie du zur Höchstleistung

kommst, indem du das Gleichgewicht zwischen Aktion und

Entspannung nutzt.

Ich verfolge die Strategie, dass der Unternehmer realisiert, dass

die Welt viel mehr ist, als Augenoptik. Und für alle, die sich noch

keinen Berater gönnen wollen, aber interessiert sind, wie Dinge

auch anders gehen, organisiere ich seit Jahren die Optiker-

Stammtische. Dabei können wir zusammen mal ein Bierchen

trinken und eine Auszeit vom Business genießen und dabei vielleicht

die ein oder andere Idee ansprechen.

Meine Botschaft ist: Du kannst die Welt und den Markt da draußen

nicht ändern – nur dich selbst! Bei dir als Persönlichkeit anzusetzen

und gelegentlich mit einem Coach zu arbeiten ist viel

kostengünstiger als die Anschaffung einer teuren Maschine.

Der etwas andere Berater

Christoph Engelberg ist Augenoptikermeister, Coach, Heilpraktiker

und Unternehmensberater. Er führt seit 20 Jahren Menschen

und Unternehmen auf ihren Weg, mit „sich“ und dem eigenen

„Umfeld“ zufrieden zu sein. Dabei unterstützt er sie als Trainer,

Berater oder Impulsgeber. Seine Beratung besteht nicht nur aus

Anregung und Ideen, sondern auch Begleitung bei der Umsetzung.

www.christoph-engelberg.de

Das Interview führte Rosemarie Frühauf. Erschienen in OPTIC+VISION 4_ 2020 / CREATIVE EDITION

Entdecke, was dich als Mensch

berührt – und du bist raus aus

der Vergleichbarkeits-Falle.