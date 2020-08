AR im Dienst der Möbelbranche ermöglicht auf Fingerzeig das virtuelle Skizzieren von Raumsituationen, die plastisch und echt erscheinen. Foto: Room. Builing. Partners

„OutlinesMR“ ist eine Software, welche der Digitalisierung in der Einrichtungsbranche eine Schub gibt:

Mit Hilfe von Augmented Reality und einer speziellen Brille werden virtuelle Objekte für den Kunden im realen Raum sichtbar und besser vorstellbar. Der Digitalisierungsschub eignet sich für Möbelhändler, Immobilienmakler und Architekten. Die Mixed-Reality-Software ermöglicht außerdem ein standortunabhängiges Einkaufs- und Beratungserlebnis.

Eine Wand in einen Raum einziehen. Ein Möbelstück im Wohnzimmer

platzieren und aus jeder Perspektive betrachten – Größe, Winkel und Entfernung passen sich

dynamisch und in Echtzeit an. Ganze Gebäudeetagen von innen gestalten, standortunabhängig

durch Immobilien führen, Kundenwünsche direkt im realen Raum umsetzen: Das Bremer

Unternehmen Room.Building.Partner. hat eine in der Branche bislang einzigartige Mixed-Reality-

Software entwickelt, die ein lebensechtes Erlebnis von realistischen 3D-Hologrammen ermöglicht.

Die Technologie soll vor allem Möbelhändlern und -herstellern, Immobilienmaklern und

Architekten die Digitalisierung ihrer Verkaufs- und Beratungsprozesse erleichtern. „OutlinesMR

bedeutet die virtuelle Raumplanung per Fingertipp. Unsere Entwicklung stellt einen Meilenstein

dar“, erklärt Jens Fislage, Geschäftsführer von Room.Building.Partner. Und sie kommt zum

passenden Zeitpunkt.



Mixed Reality: Mehr als nur erweiterte Realität

Seit über zwei Jahren arbeiten Fislage und sein Team intensiv auf den Launch der innovativen

Anwendung hin, mit der sich digitale Objekte in einem beliebigen Raum platzieren lassen. Dafür

benötigen Interessenten die Augmented-Reality-Brille HoloLens 2 von Mircrosoft. Die Hardware

vertreibt Room.Building.Partner. bei Bedarf auch als Komplettpaket: In diesem Fall ist OutlinesMR

bereits auf der Brille installiert. Dann lassen sich Räume durch Gesten intuitiv und in Echtzeit mithilfe

von hochauflösenden 3D-Hologrammen flexibel anpassen. Anbieter und Interessenten können

dieses Erlebnis teilen – unabhängig davon, ob sie sich an unterschiedlichen Orten aufhalten. „Das

ist gerade aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsbedenken ein großer

Vorteil“, sagt Jens Fislage. Doch auch wenn sich beide Parteien im selben Raum befinden,

überzeugt die Technologie. „Oft ist die fehlende Vorstellungskraft der Kunden ein hartnäckiges

Problem in der Branche“, erklärt er.

Eine virtuelle Präsentation mittels Brille durchbricht dieses Hindernis, denn die Umgebung ist die ganze Zeit über vollumfänglich wahrnehmbar. Das Erlebnis wird weder durch einen Bildschirm gestört noch wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. „Diese Neuheit wird dafür sorgen, dass die Beratung wesentlich emotionaler wird“, erklärt Fislage. Interessierte Möbelhersteller können ihr Sortiment Room.Building.Partner. per OFMLDatenschnittstelle zur Verfügung stellen und in die Software integrieren lassen. Die Kundenberater

können dann am Tablet steuern, was der Kunde durch die Augmented-Reality-Brille sieht. „Ein

Angebot, für das es in der Form auf dem Markt keine vergleichbare Alternative gibt“, betont Fislage.

OutlinesMR sei dabei auf Massentauglichkeit ausgelegt. „Das kann die Branche revolutionieren –

und einen neuen Standard setzen.“

Dieses Video zeigt das Funktionsprinzip:

Starker Impuls zur Digitalisierung der Möbel- und Einrichtungsbranche

Gerade während der Pandemie sei die Mixed-Reality-Anwendung eine Entwicklung, die

Perspektiven schaffe. „Covid-19 bedeutet Einschränkungen für sämtliche Lebensbereiche“, sagt

Fislage mit Blick auf die Maßnahmen, die vor allem Kundenkontakt, Vertriebs- und

Beratungsmöglichkeiten betreffen. Doch OutlinesMR will ein Einkaufserlebnis kreieren, das sich

trotz Distanz wie eine Vor-Ort-Beratung anfühlt – und zeigt der Möbel- und Immobilienbranche in

dieser schwierigen Situation eine Lösung auf, um Ausstattung und Räume trotzdem realistisch zu

erleben.

Dass OutlinesMR zum richtigen Zeitpunkt kommt, zeigt auch eine Studie der Cloud-

Kommunikationsplattform Twilio unter 2.500 Unternehmen weltweit. Demnach habe die Pandemie

ein Umdenken angestoßen: Die Mehrzahl der Befragten suche nach neuen Wegen, wie sie auch

weiterhin erfolgreich Kundenbeziehungen gestalten können. 92 Prozent sind dabei der Meinung,

dass der Wandel in Richtung digitale Kommunikation besonders relevant ist. Laut dem „Covid 19

Digital Engagement Report“, wird das Virus den Entwicklungsprozess digitaler

Kommunikationsstrategien auf der ganzen Welt durchschnittlich um sechs Jahre beschleunigen.

Doch unabhängig von der aktuellen Situation sei OutlinesMR ein Gamechanger, sagt Fislage: „Den

Bereich der Planung und Vermarktung von Büro- und Einrichtungskonzepten werden wir um einige

Jahre in die Zukunft katapultieren. Nicht nur Fachhändler, sondern auch Innenarchitekten,

Raumausstatter und Immobilienmakler werden davon profitieren.

Text: Room.Building.Partner / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf