Modell Virginia. Foto: neubau eyewear

Diesen Sommer setzt das österreichische Brillenlabel neubau eyewear auf die Verwandlungskünstler ihrer Kollektion: Modelle, die sowohl als Sonnenbrille als auch als optische Fassung erhältlich sind. Die Multitalente können beides – den Blick für das Wesentliche schärfen und vor der Sonne schützen.

Modell Roland. Foto: neubau eyewear

Inspiriert vom Stil der 90er Jahre überzeugen die beliebten Modelle Virginia und Roland mit schmalen Rahmen und auffälligen Shapes. Die feminine Micro-Shape Virginia ist ein Cat-Eye-Modell, das als Optik- und Sonnenbrille in den Farben rose matte, black ink matte und glorious gold erhältlich ist. Die ovale Form des Modells Roland macht es zum unverwechselbaren Allround-Talent für den Alltag. Das Optikmodell bekommt man in den Farben black ink matte, glorious gold und graphite. Der Sonnen-Zwilling ist in black ink matte, gold matte und electric silver verfügbar. Kühle und klare Farben für Ausdrucksstärke und Simplizität.

Große Modelle wie Sarah und Dominik beweisen: Auch Optikbrillen können ein Statement sein. Sarah ist in mehreren Two-Tone Varianten erhältlich. Die Cat-Eye Fassung aus Stainless Steel in Farbkombinationen wie silky rose und berry unterstreicht auffällige Looks. Dominik lenkt mit seinem geradlinigen Design den Blick auf das Gesicht seines Trägers. Leuchtende Farben wie ruby red matte sind wie gemacht für Farb-Fans und Color-Blocking-Profis.

Modell Sarah. Foto: neubau eyewear

neubau eyewear fertigt seine optischen Fassungen und Sonnenbrillen aus dem nachhaltigen Kunststoff-Material naturalPX, in hochwertigem Stainless Steel sowie mit 3D-Applikationen aus dem ressourcenschonenden 3D-Druckverfahren. Somit vereinen sie als modisches Accessoire Flexibilität, Stabilität, Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und ein bequemes Tragegefühl.

Über neubau eyewear

Das Brillenlabel neubau eyewear kombiniert unter der Leitung von Global Brand Director Daniel Liktor den Esprit junger, kreativer Köpfe mit langjähriger Expertise und nachhaltiger Produktion. neubau eyewear ist eine Marke des österreichischen Erfolgsunternehmens Silhouette International und profitiert von dessen jahrzehntelangem Know-how. Durch eine eigene ästhetische Formsprache verleiht neubau eyewear seinen Premium Produkten, stets mit höchstem Qualitätsanspruch und dynamischer technologischer Innovation, eine eigene Geschichte. Dabei spiegelt sich der Idealismus der Marke in exzellentem Design, unverkennbaren Farbwelten gepaart mit avantgardistischen Elementen wider. Bereits seit 2017 verwendet neubau eyewear für seine extrem flexiblen und leichten Brillengestelle aus naturalPX einen natürlichen Rohstoff, der zu 65 Prozent aus dem hochwertigen Öl der Rizinuspflanze gewonnen wird. 2020 gehen sie mit der Verwendung eines 100 Prozent bio-basierten Materials – das sogenannte natural3D – noch einen Schritt weiter und produzieren als erste europäische Marke komplett nachhaltige Brillen im 3D-Druckverfahren.