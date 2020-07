Annett Linnemann, neue Vertriebsleiterin Süddeutschland bei Optics Network. Foto: Optics Network



Seit April verstärkt Annett Linnemann das Team von Optics Network als Vertriebsleiterin Süddeutschland. In dieser Position ist sie verantwortlich für die Betreuung der Partner im süddeutschen Raum.

Ratingen, im Juli 2020. Zur weiteren Verbesserung der Partner-Betreuung sowie der Organisation und strukturellen Entwicklung der kontinuierlichen Expansion hat Optics Network sein Team erweitert. Annett Linnemann fungiert seit April 2020 als Vertriebsleiterin Süddeutschland bei Optics Network. Mehr als zwölf Jahre Erfahrung hat die 44-jährige mittlerweile im Bereich der Augenoptik, war über viele Jahre in der Mitgliederbetreuung einer Kooperation tätig.

Gefragt nach ihren Zielen in der Zusammenarbeit mit den Optics Network-Partnern formuliert sie glasklar ihren Anspruch: „Ich möchte den stationären Augenoptiker so unterstützen, dass er die eigenständige Marke vor Ort wird. Durch intensive Kommunikation, gutes Zuhören, umfangreiches Kennenlernen der Vorstellungen des Augenoptikers und seines Umfelds sowie den starken Leistungen von Optics Network.“



Text von Optics Network