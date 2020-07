Das Kampagnenbild zur Aktion. Foto: Essilor

Familiärer Zusammenhalt und eine starke Partnerschaft sind heute wichtiger denn je. Bereits im Rahmen ihrer Mission nutzen die Unternehmen der Essilor Gruppe ihre Synergien, um das Leben der Menschen durch besseres Sehen zu verbessern. Im Zentrum der gemeinsamen Aktivitäten steht dabei die Unterstützung der Partneroptiker. Mit „We are Family“ unterstützen Essilor, Rupp + Hubrach, NIKA Optics, KODAK Lens und Signet Armorlite ihre Partner im August und September mit einer Mehrbrillen-Aktion speziell für Familien. Brillenträger profitieren dabei von Aktionspreisen auf Zusatzbrillen für Familienmitglieder, Augenoptiker können ein sicheres, spannendes Einkaufserlebnis für die ganze Familie schaffen und gleichzeitig die Frequenz und ihren Umsatz steigern.

Im Zentrum: attraktive Aktionspreise für Familienmitglieder

Familien stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Aktion: Das „We are Family“-Angebot ermöglicht den Familienangehörigen eines Kunden den Erwerb der Markenbrillengläser von Essilor, Rupp + Hubrach, NIKA Optics und KODAK Lens sowie der Signet Line zum Aktionspreis. Partneraugenoptiker können damit die ganze Familie gleichzeitig ansprechen, ihre Beratungskompetenz in den Vordergrund stellen und sich als kompetente Partner in Krisenzeiten positionieren. So lassen sich Stammkunden binden, Neukunden gewinnen und zusätzliche Umsätze generieren. Damit unterstreicht die Essilor Gruppe ihre Rolle als starker Partner für den Fachhandel.

Mehr Frequenz durch Werbeunterstützung

Flankiert wird das neue Angebot von zielgerichteten Werbemitteln, darunter ein Poster und eine individualisierbare Familien-Bonuskarte zur Mitgabe beim Kundenbesuch. Darüber hinaus unterstützen die Unternehmen der Essilor Gruppe die teilnehmenden Augenoptiker über die Partner-Agentur „to.eyes“ mit umfassenden Trade-Marketing-Materialien wie Vorlagen für personalisierbare Direct Mailings und Social Media-Postings.

Die „We are Family“-Aktion läuft vom 1. August bis 30. September 2020. Die Vertriebsteams von Essilor, Rupp + Hubrach, NIKA, KODAK Lens und Signet Armorlite beraten gerne und stehen für alle Fragen zur Verfügung.