Das Kampagnen-Motiv der Transitions® Signature® GEN 8TM. Bild: Transitions

Die Herausforderungen der Corona-Pandemie haben das Verhalten von Brillenträgern verändert. Diese Entwicklung können Augenoptiker aktiv für ihre fachkompetenten Beratungsgespräche nutzen[1] und auf die Vorteile intelligenter, selbsttönender Transitions®Brillengläser hinweisen: Zum einen verbringen viele bedingt durch Homeoffice und Kontaktbeschränkungen mehr Zeit an digitalen Endgeräten, zum anderen ist das Bedürfnis gestiegen, sich im Freien aufzuhalten. Zudem spielen Qualität und Sicherheit bei Kaufeinscheidungen eine größere Rolle, wodurch die Beratungskompetenz der Augenoptiker vor Ort noch stärker gefragt ist.

Hinzu kommt, dass 87 %[2] der Brillenträger angeben, lichtempfindlich zu sein und 89 %[3] unter Augenermüdung leiden: Optimales Lichtmanagement für den Schutz vor Blendung, UV-Strahlung und blauem Licht ist essentiell. Somit ist fast jeder Brillenträger lichtempfindlich und ein potenzieller Kunde für Transitions®Brillengläser. Daher ist gerade jetzt ist die beste Zeit, intelligente, selbsttönende Transitions® Brillengläser als optimale Sehlösung für den Alltag zu empfehlen – perfekt in Kombination mit (Transitions®-) Mehrbrillen für zusätzliche Bedarfe.

Mit Transitions® Signature® GEN 8TM steht eine noch leistungsfähigere Generation selbsttönender Brillengläser zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorgänger Transitions Signature VII dunkeln sie sich schneller ein, werden insgesamt dunkler und hellen sich schneller auf. Umfragen und Messungen zufolge sind Transitions® Signature® GEN 8TM die insgesamt besten selbsttönenden Brillengläser[4]. Sie überzeugen durch Klarheit im Raum, Dunkelheit im Freien, Reaktivität (schnelles Aktivieren/Aufhellen), langanhaltende Leistung sowie der Blockade von UV-Strahlung – und bieten so Brillenträgern größtmögliche Freiheit ohne Einschränkungen. Nicht zuletzt überzeugt Transitions® Signature® GEN 8TM mit Style. Die intelligenten Brillengläser sind in einer großen Auswahl an Farben erhältlich und unterstreichen den individuellen Look der Träger:

Braun

Graphitgrün

Grau

Amethyst

Bernstein

Saphir

Smaragdgrün

