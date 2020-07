Ausbilderin Heike Bruns starb mit 53 Jahren. Foto: AOV NRW

In einem Nachruf berichtet der AOV NRW über den frühen Tod von Heike Bruns. Hier im Wortlaut.

Der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW (AOV NRW) trauert um Heike Bruns (1967-2020), Augenoptikermeisterin und Ausbilderin im Bildungszentrum des AOV NRW in Dortmund. Heike Bruns starb am vergangenen Wochenende (27./28.06.2020) im Alter von 53 Jahren.

Seit 25 Jahren arbeitete Frau Bruns in der Überbetrieblichen Ausbildung in Dortmund, hat seitdem viele Jahrgänge von Auszubildenden erfolgreich ausgebildet und betreut und dazu beigetragen, dass sie einen guten Start ins Berufsleben hatten. Für Probleme der Auszubildenden hatte sie immer ein offenes Ohr und nahm sich ihrer an. Sie war mit Herzblut und Empathie bei der Sache, das konnten die Auszubildenden jederzeit spüren.

Sie war ein wichtiges und geschätztes Mitglied im Dortmunder Team der Ausbilder und im Kreise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AOV NRW. Sie hatte Kontakte in die Augenoptik, zu vielen Vorständen, Gesellenprüfungsausschussmitgliedern, Ausbildungsbetrieben, Vertretern der augenoptischen Industrie, der Berufskollegs u.v.m. Über diese beruflichen Kontakte hinaus haben sich viele Freundschaften entwickelt, die sie gern gepflegt hat.

Für den AOV NRW ist der frühe Tod von Heike Bruns ein schwerer Verlust. Sie wird uns und vielen anderen sehr fehlen.

Unsere Gedanken sind nun bei ihren Angehörigen, denen wir viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen.

Augenoptiker- und Optometristenverband NRW

Geschäftsführung, Vorstand und Kollegen

Dortmund, 30.06.2020