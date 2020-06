Die neue B2B-Plattform von Julbo ist online. Foto: Julbo

Gute Nachrichten für alle Händler! Der französische Traditionshersteller Julbo präsentiert seine neue, noch leistungsstärkere B2B-Plattform. Das neue Interface stärkt die positiven Kundenbeziehungen nachhaltig indem es den Vertriebskunden ein einfaches, zeitgemäßes und ausgesprochen effizientes Instrument an die Hand gibt.

Neben einem neuen, überaus ansprechenden Look wurde die Nutzung deutlich einfacher und intuitiver gestaltet. Die neu gestaltete Plattform eröffnet den Kunden so mehr Flexibilität und Eigenständigkeit und erleichtert ihnen den Arbeitsalltag maßgeblich.

Ab sofort können die Kunden auf eine Vielzahl an positiven Neuerungen zurückgreifen. Diese sind:

• schnellere und einfachere Aufgabe von Bestellungen

• Anzeige von Lagerbeständen in Echtzeit

• reduzierte Kundendienstgebühren und geringere Versandkosten

• prioritäre Behandlung bei Bestellungen

• Zugang zu einem persönlichen Bereich

• Inanspruchnahme von speziellen Sonderangeboten

• Zugriff auf alle Schulungs- und Marketingtools

Alle Produkte der Marken JULBO, SOLAR und Henri Beaud können ab sofort rund um die Uhr, sieben Tage die Woche bestellt werden. Sonnenbrillen mit Sehstärke (RX) sowie Ersatzteile verfügen nun über einen eigenen Bereich. Die Folge: Sicherstellung maximaler Klarheit und optimaler Betreuung.

Diese Investition unterstreicht erneut die Selbstverpflichtung des Unternehmens ihre Kunden bestmöglich zu betreuen.

Die Vorteile sind:

PERSÖNLICHER BEREICH

Ihr Ansprechpartner bei Julbo

Informationen über den Status Ihrer Bestellungen bei Julbo

Vorrangige Bearbeitung Ihrer Bestellung

GANZJÄHRIGE EINSPARUNGEN

Reduzierte Versandkosten

Reduzierte Kundendienstgebühren

Sonderaktionen

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

Anzeige von Lagerbeständen in Echtzeit

Eigener Bereich für Sonnenbrillen mit Sehstärke

Bessere Produktinformationen