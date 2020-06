Foto: Safilo

Aus nach über zwanzig Jahren: Safilo und Max Mara haben sich gegenseitig auf die Beendigung ihres Lizenzvertrags geeinigt.

Safilo hatte für Max Mara zuletzt Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen gefertigt und international vertrieben. Der Vertrag endet nun einvernehmlich am 31. Oktober 2020, obwohl er bis zum 31. Dezember 2023 laufen sollte. Im Jahr 2019 hatte die Max Mara-Lizenz nur weniger als 2% des Nettoumsatzes der Safilo-Gruppe ausgemacht, so der Brillenhersteller in einer Mitteilung.

Der erste Lizenzvertrag zwischen Safilo und Max Mara war 1997 unterzeichnet worden. Noch im September 2016, als der Vertrag zuletzt verlängert wurde, war Max Mara eine der am stärksten wachsenden Marken im Safilo-Portfolio gewesen.

Text von Rosemarie Frühauf.