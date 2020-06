Catey

Lunor erweitert die erfolgreiche A11 Kollektion um feminine Fassungen mit Cateye-Chic in zwei neuen Formen. Die neuen Modelle sind für weibliche Gesichtszüge geschaffen und unterstreichen diese auf zarte Weise.

Lunor ließ sich beim Design der neuen Fassungen von den auffälligen Cateye-Formen inspirieren und kreiert daraus zwei zeitlose, dezente Varianten. Diese versprühen den Charme der extravaganten Brillenklassiker von damals, ohne das Gesicht der Trägerin zu dominieren. Die Brillendesigns von Lunor sind in der Regel für jedes Gesicht bestimmt – die neuen A11 Modelle mit Retro-Cateye-Form wurden exklusiv für Frauen kreiert.

Feine Form und schmale Fassung

Die neuen Modelle bestehen aus einer schmalen Fassung, die zu den Außenseiten hin ansteigt und die Brillenbacken nach oben hin auslaufen lässt. So hat die Brille trotz des filigranen Rahmendesigns groß geformte Gläser. Durch die eckigen Scharniere wirken die Backen des Gestells zurückhaltend und heben die Wangenknochen der Trägerin hervor.

Passend zur Katzenaugenform betont auch der filigrane Steg der Brille feminine Gesichtszüge. Die A11 454 hat deutlich ausgeformte Katzenaugen und liegt mit einem dezenten Sattelsteg auf der Nase. Das zweite Modell A11 456 hat eine leichte Cateye-Form mit extravagantem Schlüssellochsteg; ein weiteres feines Detai

Dank der sechs verschiedenen Farben Schwarz, Havanna Dunkel, Havanna Hell, Vintage Grau, Vintage Blau und Vintage Braun hat die Trägerin die Möglichkeit, die passende Brille zu wählen: Schwarze und dunkle Modelle heben sich deutlich vom Gesicht ab, pastellige Töne fügen sich in das Gesicht der Trägerin ein und verleihen einen Hauch Extravaganz.

Cateye-Brillen (oder Brillen mit Gläsern in Katzenaugenform) sind schon seit den 1940ern ein beliebtes Accessoire. Die Fassungen wurden vor allem von stilbewussten Frauen wie Marilyn Monroe oder Grace Kelly getragen und erfreuten sich auch in den darauffolgenden Jahrzehnten großer Beliebtheit – Die Cateye-Brille hat sich zu einem festen Stilmittel mit eleganter Wirkung entwickelt. Sie schmeichelt jeder Frau und verleiht einen extravaganten Chic, mal auf markante Weise, mal in subtiler Form.

Text von Lunor, bearbeitet von Rosemarie Frühauf.