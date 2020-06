Um die Rodenstock Partneroptiker noch besser zu unterstützen, erweitert der deutsche Markenhersteller das Führungsteam im DACH-Vertriebsraum: Darunter mit Thomas Pfanner, neuer Director Sales Lenses DACH, ein erfahrener Neuzugang aus der Branche sowie erfolgreiche Rodenstock Mitarbeiter in neuer Funktion.

„Nachdem wir auf der opti mit B.I.G. Vision® einen neuen Meilenstein gesetzt haben, werden wir mit dem Ziel den augenoptischen Fachhandel noch intensiver zu stärken, unsere Vertriebsspitze weiter ausbauen“, so Frank Dekker, Vice President DACH Rodenstock Group.

Thomas Pfanner

Thomas Pfanner ist seit Mai 2020 als Director Sales Lenses DACH bei Rodenstock tätig. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Augenoptikbranche: Nach seiner Ausbildung zum Augenoptiker und anschließender Meisterprüfung sammelte er Erfahrung im Vertrieb und als Führungskraft. Zuletzt als Verkaufsleiter für Deutschland, Österreich und Luxemburg bei Rupp + Hubrach.

Benjamin Hausmann

Benjamin Hausmann übernimmt die Position des Director Key Account Management DACH. Mit seiner über zehnjährigen Erfahrung bei Rodenstock in verschiedenen Positionen, zuletzt als Regionalverkaufsleiter Nord/Ost legt der Dipl. Ing. (FH) Augenoptik und M.A. in Marketing & Sales einen Fokus auf den Ausbau sowie die Weiterentwicklung des Key Account Geschäfts.

Klaus Dietrich

Klaus Dietrich übernimmt als Director Sales Eyewear D/AT zusätzlich zu Deutschland die Verantwortung für Österreich. Er verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der augenoptischen Branche, davon bereits vier Jahre im Vertrieb von Rodenstock.

Johannes Schubart

Johannes Schubart übernimmt neben der Leitung des Produktmanagement und Produktmarketingbereiches sowie des Trainerteams in der DACH Region als Director Product Management & Professional Services DACH zusätzlich auch die Führung der Rodenstock Akademie. Ziel ist eine weitere Bündelung der Kompetenzen und der Ausbau des Trainingsangebotes offline wie online.

Robin Negele

Alle Fotos: Rodenstock

Robin Negele wechselt in die Funktion des Regionalverkaufsleiters Süd in Deutschland. Seit insgesamt 13 Jahren ist er bei Rodenstock, zuletzt als Außendienstmitarbeiter in der Verkaufsregion Süd tätig.

Über Rodenstock:

Die Rodenstock Group ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Brillengläsern. Mit der Philosophie „B.I.G. VISION® FOR ALL – Biometric Intelligent Glasses“ steht der Glashersteller für einen Paradigmenwechsel bei individuellen Gleitsichtgläsern. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten. Rodenstock unterhält Produktionsstätten an 14 Standorten in 13 Ländern.

Text von Rodenstock.