Kapten & Son veranstaltet am 07. Juni 2020 zum ersten Mal ein Instagram-Festival, bei dem man Summer Vibes in den eigenen vier Wänden genießen kann. “Das Lemon Festival by @kaptenandson” präsentiert spannende Live-Workshops rund um die Themen Yoga, Fashion, Food, Do-It-Yourself & Music stehen hier auf dem Programm. Um dabei zu sein, einfach dem Livestram von @kaptenandson auf Instagram folgen.



Wo: Instagram Livestream @kaptenandson

Wann: Sonntag, 7. Juni



Los geht es mit Yoga & Cooking:

11:45 Yoga Session mit @mariefeandjakesnow

13:00 Healthy Cooking mit @matiamubysofia



Styling & DIY

14:30 DIY-Batik-Workshop mit @hernameisvic

15:30 Live Q&A & Festival-Looks mit @loizalamers

16:30 Festival Make-Up-Tutorial mit @maccosmeticsgermany



Drinks & Musik

18:00 Cocktail-Workshop mit @nic_shanker

18:45 DJ-Set mit @philippisterewicz

19:30 DJ-Set mit @djdavidpuentez



Passend zum Launch des ersten Instagram-Festivals präsentiert Kapten & Son eine Special Edition: die Lemon Collection. Ideal zur sonnigen Saison leuchten die exklusiven Modelle in Gelbtönen und stimmen perfekt auf den Sommer ein. Die Sonnenbrille Berkeley Transparent Lemon liegt mit ihrem transparenten Brillengestell und den gelben Gläsern voll im Trend. Sie ist der perfekte Begleiter für den Sommer. Durch ihre ovalen Premium Linsen und ihr filigranes, silbernes Metallgestell versprüht die Rome Silver Lemon absolutes Retro-Feeling. Die Orlando Silver Lemon überzeugt nicht nur durch die auffälligen, gelben Gläser, auch die leicht eckige Form und das filigrane Gestell machen dieses Modell zum absoluten Sommer-Accessoire. Die hochwertige Brillen-Fassung liegt leicht auf der Nase und die Premium-Linsen bieten einen zuverlässigen UV-Schutz.