Der kürzlich gelaunchte Service CooperVision Direct wird um das Kundenmanagement CooperVision Direct Xtra ergänzt, um die kontaktlose Kontaktlinsenversorgung und Kundenbindung sicherzustellen.



Kontaktlinsen jetzt auch kontaktlos! Was zunächst paradox klingt, ist Inhalt eines wertvollen Supportpaketes, mit dem CooperVision spontan auf das durch die Corona-Pandemie veränderte Kaufverhalten reagiert hat und seinen stationären Händlern Unterstützung bei der schwieriger gewordenen Kundenbindung bietet.

Selten ist dem Begriff „Kontakt“ eine derart fokussierte Aufmerksamkeit zuteil geworden, selten wurden seine Bedeutungsinhalte so fundiert analysiert wie seit dem Auftauchen des Corona-Virus. Die Kontaktlinse selbst konnte und kann in der krisenbedingten Ausnahmesituation ihren Stellenwert als sichere, hygienische und bequeme Sehhilfe einmal mehr unter Beweis stellen. Beeinträchtigt jedoch wurde ihr Beschaffungsweg. Wer noch im Februar wie gewohnt seine Einkaufstour durch die Stadt machte und die Beratung am Point of Sale suchte, musste sich nun hinter vorgegebene Abstands- und Hygieneregeln zurückziehen. Das mit dem unerforschten COVID-19 Virus verbundene Ansteckungsrisiko führte dazu, dass anstatt gewohnter Nähe vorübergehend eine fürsorgliche Distanz zum Ausdruck vertrauensvoller Partnerschaft wurde. Liefersysteme ohne Personenkontakt gewannen von heute auf morgen eine besondere Relevanz, an erster Stelle das Internet.

Zwischenzeitlich wurden die Kontakteinschränkungen zwar gelockert, geblieben ist jedoch das veränderte Konsumverhalten vieler Verbraucher. Der krisenbedingt ins Internet verlagerte Einkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs, und hierzu zählen auch die Kontaktlinsen, hat sich als sicher, zuverlässig und bequem bewährt, so dass man auch nach Aufhebung der Pandemierestriktionen weiter darauf zurückgreifen wird.

Auf diese Entwicklung hat CooperVision zeitnah mit einem besonderen Lieferservice geantwortet und schafft damit den schwierigen Spagat zwischen vertrauter Kundenbindung und kontaktloser Bereitstellung.

CooperVision Direct ermöglicht es dem stationären Augenoptiker bei CooperVision Kontaktlinsen nun auch zur direkten Lieferung an seine Endkunden zu bestellen. Das Prozedere ist denkbar einfach: Der Augenoptiker nimmt von seinem Kunden die Bestellung persönlich, telefonisch oder als E-Mail entgegen, löst die Bestellung selbst bequem und einfach über den CooperVision Webshop aus oder gibt diese an CooperVision weiter. CooperVision übernimmt daraufhin die gesamte Versandabwicklung an die gewünschte Kundenanschrift, bis vorerst zum 30. Juni 2020 als weitere Unterstützungsmaßnahme versandkostenfrei!Während sich der bereits eingeführte Service CooperVision Direct um den Versand von Einmalbestellungen an den Endkunden kümmert, ist die Supportergänzung CooperVision Direct Xtra ein vom Augenoptiker selbst zu bedienendes Kundenmanagement. Hierin kann er nicht nur alle Kundendaten speichern und pflegen, sondern gleichzeitig die direkten Kontaktlinsenlieferungen kundenbezogen ein Jahr im Voraus abonnieren und terminieren – sowohl zur Lieferung in regelmäßigen Intervallen als auch zu individuellen Wunschterminen.

CooperVision Direct Xtra bietet noch weitere Vorteile: Der Augenoptiker erhält über das Management-Tool jederzeit Einblick in die kundenbezogene Bestellhistorie, ein Automatismus erinnert ihn rechtzeitig an den bevorstehenden Ablauf eines Kontaktlinsen-Abos, dessen Verlängerung er nun mit seinem Kunden besprechen kann. Und gleichzeitig wird auch der jährliche Kontrolltermin in Erinnerung gerufen.

CooperVision Direct und CooperVision Direct Xtra werden als Service-Angebote unter CooperVision advantage™ nicht nur während der noch andauernden schweren Krise, sondern auch darüber hinaus für alle Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein. Wer Details zum Lieferservice und den Funktionen des Kundenmanagements wünscht, kann sich jederzeit an seinen CooperVision Gebietsleiter wenden.

Kontaktlos zu einem noch engeren Kontakt. Gar nicht paradox, vielmehr für den Fachhandel eine wertvolle Ergänzung im Mix durchdachter Kundenbindungs-instrumente, für den Verbraucher eine weitere attraktive Option für die Bereitstellung seiner Kontaktlinsen ganz nach Wunsch.



Weitere Informationen finden Sie unter www.coopervision.de/CooperVisionDirect

Text von CooperVision.