Cooler Style zum kleinen Preis ist das Erfolgsrezept von Privé Revaux. Foto: Privé Revaux

Apollo wird in Deutschland exklusiver Partner der jungen US-Celebrity-Brillenmarke Privé Revaux. Deutschlands filialstärkster Optiker und der Hersteller von erschwinglichen Designer-Brillen haben sich zusammengetan. Ab sofort ist die von Stars auf der ganzen Welt getragene Eyewear-Marke exklusiv in Apollo Stores und Online erhältlich. Privé Revaux gehört seit Februar mehrheitlich zu Safilo.

Die Celebrity-Brillenmarke Privé Revaux bringt in exklusiver Zusammenarbeit mit Apollo ihr Konzept nach Deutschland. Die weltbekannten Visionäre Jamie Foxx, Ashley Benson und Hailee Steinfeld stehen hinter der Marke, deren Grundsatz es ist, einzigartige und qualitativ hochwertige Designer-Eyewear zu erschwinglichen Preisen anzubieten. „Wir freuen uns sehr, das Brillenangebot von Privé Revaux nach Deutschland zu bringen“, so David Schottenstein, Gründer und CEO von Privé Revaux. „Unser Ziel ist es, die absolut beste Qualität, den besten Service und den besten Preis im globalen Brillenmarkt zu bieten, und Apollo ist der perfekte Partner für uns, um dies zu erreichen.“ Jamie Foxx, Partner bei Privé Revaux, fügt hinzu: „Die Möglichkeit, mit Apollo zusammenzuarbeiten, um unsere Marke weltweit bekannt zu machen, ist ein Riesenerfolg. Privé Revaux steht eine aufregende Zukunft bevor.“ Privé Revaux bietet eine umfassende Auswahl an handgefertigter Eyewear: fashion-forward sowie klassisch oder als Anti-Blaulicht-Brillen, die auf Wunsch gemäß individueller Verschreibungen angefertigt werden können – alle ab 39 Euro pro Modell.

Das Gründungs-Team der Celebrity-Marke. Foto: Privé Revaux

Eine ständig variierende Auswahl an von Prominenten entworfenen Capsule-Kollektionen, wie beispielsweise von der amerikanischen Schauspielerin Madelaine Petsch (Riverdale), Schauspielerin und Sängerin Dove Cameron und Topmodel Adriana Lima runden das Konzept ab.

Jedes Privé Revaux-Design wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, darunter Acetat und eine proprietäre, leichte und dennoch robuste Metalllegierung. Die Sonnenbrillen verfügen zudem über polarisierte Gläser mit 100% UVA/UVB-Schutz. Alle klaren Gläser sind mit einer Blaulicht-blockierenden Technologie ausgestattet, um vor digitaler Augenbelastung zu schützen. Die Schauspielerin und Sängerin, sowie Mitbegründerin von Privé Revaux, Hailee Steinfeld freut sich über die Expansion: „Mit unserem Brillen- und Sonnenbrillensortiment repräsentieren wir eine immense Vielseitigkeit zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank Apollo können wir diese Designs nun unseren Freunden und Fans in Deutschland anbieten.“

Ashley Benson fügt hinzu: „Sonnenbrillen sind mein persönliches Lieblingsaccessoire. Ich finde, dass jeder ein paar gute Go-to-Brillen braucht. Ich bin begeistert, dass wir nun unseren internationalen Kunden unsere unglaublichen Produkte anbieten können, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen auf unsere Designs zu sehen!“

Das Team um Privé Revaux verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für Stil und Qualität. Zu diesem Team gehören unter anderem der Unternehmer David Schottenstein, die weltbekannten Visionäre Jamie Foxx, Hailee Steinfeld und Ashley Benson, sowie die Creative Directors Rob Zangardi und Mariel Haenn. In nur zwei Jahren hat sich die Marke mit ihren hochwertigen, erschwinglichen Sonnenbrillen, Anti-Blaulicht-Brillen und Lesebrillen zu einem führenden Unternehmen in der Brillenindustrie entwickelt. Privé Revaux macht keine Kompromisse in Sachen Design, Innovation und Handwerkskunst. Die Botschaft der Marke: Qualität muss nicht immer teuer sein und Designer-Brillen sollten als Luxusware nicht nur Wenigen vorbehalten sein.

Im Februar 2020 übernahm die Safilo Group mit einer Beteiligung von 61,34 Prozent das aufsteigenden US-Brillenlabel Privé Revaux aus Miami.