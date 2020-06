Grafik: Oculus

In den nächsten Wochen bietet die OCULUS-Akademie mehrere kostenfreie Webinare in deutscher Sprache an. Weitere Termine/ Anmeldemöglichkeiten sowie unser Webinar-Archiv finden Interessierte unter: www.oculus.de/webinare oder www.oculus-akademie.de.

04.06.2020

12:00 – 13:00 Uhr

Pentacam® Anwendungsgebiete für Optometristen

Sie möchten sich mit Screening und anspruchsvollen Kontaktlinsenanpassungen profilieren oder bieten dies bereits an? Dann erfahren Sie hier, warum die Pentacam® dafür unverzichtbar ist.

Mit Jana Wolf und Sebastian Maßling

Teilnahme unter: https://oculus.webex.com/oculus-de/onstage/g.php?MTID=e68f2f9892f2c14ce37e24dac541451b9

10.06.2020

12:00 – 13:00

Professionelles Myopie-Management mit dem Myopia Master®

Myopie-Management für Profis und Einsteiger. Der Myopia Master® bietet Augenspezialisten die Möglichkeit einfach und schnell einen neuen Geschäftszweig in das tägliche Unternehmen zu integrieren. Den Prozess von der ersten Messung bis zu einer finalen Therapieentscheidung unterstützt der Myopia Master® bis ins Detail.

Mit David Kern und Christian Holtschke

Teilnahme unter: https://oculus.webex.com/oculus-de/onstage/g.php?MTID=ebae103f8757b07c2d196df0227dbdfc6

23.06.2020

12:00 – 13:00

Corneale Topographie mit dem Keratograph 5M – mehr als nur Kontaktlinsenanpassung

Sie sind Neueinsteiger oder arbeiten bereits mit dem Keratograph und möchten mehr zum Thema erfahren?

In diesem Webinar lernen Sie neben wichtigen Parametern zur Interpretation von Hornhautgeometrien interessante Aspekte, die Ihnen im Arbeitsalltag und der Kontaktlinsenanpassung weiterhelfen.

Mit Kai Mothes und Maik Stach



Teilnahme unter: https://oculus.webex.com/oculus-de/onstage/g.php?MTID=e8c0a62c859745fedc970c22d1d48ddfc

25.06.2020

12:00 – 13:00

Innovative Refraktion mit dem Vissard 3D

Sie wollen mehr über das Refraktionssystem OCULUS Vissard erfahren? In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie sich durch eine innovative Refraktion von Ihren Mitbewerbern abgrenzen können.

Einen großen Mehrwert liefern Ihnen die

integrierten Reality-Sehtests. Bringen Sie

den Alltag Ihres Kunden einfach in den

Refraktionsraum und begeistern Sie so Ihre

Kunden.

Mit Amelie Schultze und Bernhard Lietz

Teilnahme unter https://oculus.webex.com/oculus-de/onstage/g.php?MTID=e581d7f341d1661c509e95c8db91b68f5