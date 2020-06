Das Logo von De Rigo.

De Rigo hat seine Website “derigo-dach.de” neu und moderner aufgestellt, um noch besser die Bedürfnisse seiner Kunden zu bedienen.

De Rigo freut sich, einen neuen Internetauftritt vorstellen zu können: “derigo-dach.de“

“Nach einem umfangreichen Relaunch präsentiert sich nun unsere neue Website grundlegend modernisiert und erneuert”, so das Unternehmen in einer Mitteilung. “Neben einem modernen, übersichtlichen Design stand vor allem die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse unserer Kunden im Fokus der Neugestaltung.”

Auf der neuen De Rigo-Website erhält man eine Übersicht über Marken mit Bildmaterial, Videos und Modellbildern. Im überabeiteten Download Area finden gibt es Bildmaterial zur Verwendung durch Kunden und Optiker. Dank Responsive Design kann man außerdem schnell und unkompliziert die Internetseite mit mobilen Geräten von unterwegs besuchen.



Weiter schreibt De Rigo: “Selbstverständlich freuen wir uns über Ihr Feedback und sind für Anregungen und Anmerkungen genauso dankbar wie für Lob oder Kritik.”



Von allen Seiten kann man außerdem jederzeit auf den Webstore zugreifen mit der Adresse: my.derigo.com

Text: De Rigo / Bearbeitung: Rosemarie Frühauf