Blackfin-CEO Nicola del Din. Foto: Blackfin

“In diesem besonderen, absolut beispiellosen Moment unserer jüngeren Geschichte, haben wir Zeit gehabt, erneut über uns selbst nachzudenken, um die Grundlagen der Überzeugung zu konsolidieren, die uns vor zehn Jahren dazu brachte, der Idee Blackfin Gestalt zu geben. Wir wollen damit nicht sagen, dass ein neuer Anfang leicht ist, das wäre sinnloses Gerede. Aber wir wollen mit Nachdruck, ganz konkret sagen, dass es nur gelingt, wenn wir an uns selbst glauben, an unsere Werte, an unseren Background und unsere Geschichte”.

Das ist die Botschaft, die Blackfin mit den Worten des CEO, Nicola Del Din, ihren Kunden, Stakeholdern und dem gesamten Sektor übermitteln möchte. Eine Botschaft des Wiederanfangs, die das Bewusstsein der Schwierigkeiten mit dem Enthusiasmus derer vereint, die bereit sind, weil sie sicher sind, die Kraft zu haben, um sofort wieder aktiv zu sein und sich auf Prinzipien stützen können, die die wahren Assets der Firma darstellen:

Völlige Unabhängigkeit, die Blackfin sein Geschick selbst bestimmen lässt.

Extreme Solidität der Bergbewohner, deren Blick weit reicht, die aber mit den Füßen fest auf dem Boden stehen. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Firma eine finanzielle Autonomie besitzt, die in diesem Moment fundamental ist.

Eine interne, vollkommen italienische Produktion, die völlige Kontrolle über den gesamten Prozess und die Produktqualität erlaubt. Mit einem Wort: Neomadeinitaly.

Die Menschen stehen immer im Mittelpunkt, mit ihren gemeinsamen Werten und Kulturhintergründen.

Ein halbes Jahrhundert Erfahrung, Schritt für Schritt erworbene Kenntnisse, gelernt durch Erfolge und Irrtümer, aber immer visionär und mit neuen Ideen.

Konstante Vision, das Licht, das in den Augen derer leuchtet, die immer optimistisch sind und daran glauben, dass man immer einen Schritt weiter gehen muss.

Ein exklusives Produkt, wo die Form immer eng mit der Substanz verbunden ist und das ästhetische Detail nie nur eine Übung der Kreativität ist, sondern das Ergebnis einer Suche nach Funktionalität.

Exzellentes Material: Titan als DNA von Blackfin

Flexible Dynamik: Die Autonomie der Firma erlaubt eine unmittelbare Reaktionsfähigkeit gegenüber Marktwandlungen und eine prompte Antwort auf Kundenanforderungen.

Reale Nachhaltigkeit, die in dem neuen Produktions- und Verwaltungsgebäude Form annimmt, das die Firma an ihrem Ursprungsort baut, das erste Gebäude mit der Zertifizierung “KlimaHaus Work & Life” in Venetien

Hier die VIDEOBOTSCHAFT von Nicola del Din.