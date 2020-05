Carsten Hennig. Foto: Mister Spex

Zum 1. Mai 2020 hat Carsten Hennig (33) bei Mister Spex die neu geschaffene Position als Vice President (VP) International übernommen und wird damit Teil des Management-Teams.

Hennig wird mit seinem Team die Aktivitäten für alle internationalen Märkte inklusive der skandinavischen Töchterfirmen koordinieren und steuern. Der Fokus liegt auf der Planung und Umsetzung der Wachstumsstrategie. In 2019 war International die am stärksten wachsende Business Unit. Carsten Hennig berichtet an Chief Marketing Officer (CMO) Christian Hoya.

Hennig stieß im August 2017 zu Mister Spex und hatte bisher die Position als Head of International inne, in der er bereits die P&L-Verantwortung für aus Berlin heraus geführte internationale Märkte übernommen hatte. Zusätzlich übernahm er die Bereiche Business Development und Kooperationen. Beide Themen bleiben weiterhin in seiner Verantwortung.

Aktiv in neun Ländern

Die internationalen Märkte umfassen aktuell neun Länder und elf Business Lines. Dazu zählen Österreich, Schweiz, Großbritannien, Niederlande, Frankreich, Spanien, sowie Norwegen, Schweden und Finnland. Für die Nordics-Märkte wird Hennig eng mit Andreas Eriksson in Schweden zusammenarbeiten, der am 20. April in Stockholm als neuer Managing Director Nordic Operations startete und sich auf die Weiterentwicklung von Logistik, Kundenservice sowie operativer Prozesse in den nordischen Märkten fokussiert.

„Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle als VP International die bereits erfolgreiche Entwicklung weiter voranzutreiben“, sagt Carsten Hennig. „Dabei werden ich mich vor allem darauf konzentrieren, weiterhin profitabel zu wachsen, Mister Spex als Marke in den Ländern aufzubauen und über skalierbare Prozesse einen starken lokalen Kundennutzen zu schaffen.“

Dr. Mirko Caspar, Geschäftsführer von Mister Spex, ergänzt: „Carsten Hennig hat unsere internationalen Märkte in den vergangenen Jahren auf ein neues Wachstums- und Profitabilitätsniveau gebracht. Wir haben weiterhin sehr ambitionierte strategische Wachstumsziele im internationalen Bereich. Daher freuen wir uns, dass wir diesen Schwerpunkt mit der neuen Position und Carsten Hennig im Management-Team widerspiegeln können.“

Zur Person

Carsten Hennig studierte Betriebs- und Volkswirtschaft an der Goethe Universität Frankfurt sowie der City University Hong Kong, bevor er seine berufliche Laufbahn 2009 als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group begann. Seine Schwerpunkte waren internationale Unternehmenszusammenschlüsse und Joint-Ventures sowie Wachstums-, Investment- und Portfoliostrategien.

Text von Mister Spex / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf