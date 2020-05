Läuft auf Desktop, Smartphone, Tablet: Die virtuelle 3D-Live-Brillenanprobe von VanKeel Solutions. Foto: Screenshot / Vankeelsolutions.com

VanKeel Solutions, ein Startup-Unternehmen im Bereich der virtuellen Anprobe (VTO), reagiert auf die Corona-Pandemie mit einem besonderen Hilfsangebot: Independent-Brillenhersteller bekommen kostenlosen Zugang zur 3D-Live-Technologie, die eine virtuelle Brillenanprobe jederzeit und überall möglich macht.

„Als mein Bruder und ich beschlossen, VanKeel Solutions auf eigene Faust und ohne Finanzierung von außen zu launchen, befanden wir uns mitten in der globalen Pandemie. Das Geschäft im Lockdown-Modus zu starten, war eine echte Herausforderung, aber es erwies sich als ein Faktor, der uns ermöglichte,

unsere Technologie-Lösungen schnell zu nutzen, die aus jahrelanger Erfahrung in der IT-Branche für globale Unternehmen stammen, die auch in der Brillenindustrie tätig sind”, sagte Mitbegründer Dave Vankeel.

Die von dem Unternehmen entwickelte proprietäre Lösung VTOLive ermöglicht einen effizienteren Ansatz des Brillenauswahlprozesses, der stärker kundenbezogen

ist. VTOLive läuft auf Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop-Computern. Dadurch eignet es sich sowohl für den Einsatz im Dispenserbereich des Optik-Einzelhandels als auch für den Einsatz auf einer Website.

„Wir freuen uns, VTOLive während dieser globalen Pandemie, die es für Patienten und Verbraucher schwieriger gemacht hat, ihre Brille auszuwählen, allen unabhängigen Brillenhändlern kostenlos anzubieten”, so John Vankeel, Mitbegründer von VanKeel Solutions. “Wir sehen, dass die durch

COVID-19 verursachten Einschränkungen eine erhebliche Belastung für die optische Industrie darstellen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Technologie den Prozess für Brillenverkäufer, Optiker und Patienten rationalisieren wird,

was zu einem erheblich verbesserten Service für die Verbraucher führt und gleichzeitig die Sicherheit des Einzelnen gewährleistet”.

Um eine Demo von VTOLive anzufordern, senden Sie einfach eine E-Mail an demorequest@vankeelsolutions.com. Wir senden Ihnen dann Ihren individuellen Link zu, mit dem Sie VTOLive nutzen können. Unabhängige Brillenverkäufer können kostenlos auf diese Technologie zugreifen, indem sie eine E-Mail an vendor@vankeelsolutions.com

senden.

ÜBER VANKEEL

VanKeel Solutions ist ein Startup-Unternehmen, das modernste

Echtzeit-3D-Live-Lösungen für die virtuelle Brillenanprobe anbietet. Das Unternehmen verwendet fortschrittliche intern entwickelte Lösungen, die auf KI- und AR-Technologien basieren.

KONTAKT

Demo-Anfrage: demorequest@vankeelsolutions.com

Brillenhersteller: vendor@vankeelsolutions.com

Medien: media@vankeelsolutions.com

Investoren: investor@vankeelsolutions.com

Allgemeine Informationen: info@vankeelsolutions.com

https://vankeelsolutions.com