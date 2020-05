Der Münchner MYKITA Shop entstand in Kooperation mit dem Architekturbüro Stephanie Thatenhorst. Foto: Mykita

MYKITA hat sein neuestes Geschäft eröffnet, das erstmals einen Stilmix aus „nüchtern“ und „pompös“ darstellt: Am Kosttor 3 in München, nahe der Luxus-Shoppingmeile Maximilianstraße befindet sich MYKITAs neuester Standort in einer denkmalgeschützten Ecklage, die zuvor als Galerie genutzt worden war.

“Die Eröffnung des MYKITA Shops München ist ein besonderer Meilenstein für MYKITA – unser lokaler Handelspartner ist in diesem Fall ist Leidmann, einer der führenden Optiker in Europa, und MYKITA’s allererster Kunde”, sagt MYKITA-Gründer Moritz Krueger. “Die Eröffnung dieses atemberaubenden und strategisch wichtigen Standorts bekräftigt, wie viel wir in den letzten 15 Jahren erreicht haben. Wir heißen jetzt Einheimische und hoffentlich bald auch internationale Gäste willkommen, um die Welt von MYKITA in ihrer Gesamtheit zu erleben, von Produkt und Dienstleistung bis hin zu unserer Designphilosophie und unserem Gemeinschaftssinn”.

Das Design dieses dritten MYKITA-Shops bricht mit der schlichten, minimalistischen Tradition der MYKITA-Läden. Es entstand in Kooperation mit dem Münchner Architekturbüro Stephanie Thatenhorst und setzt die puristische MYKITA-Brillenwand neben überdimensional gewölbten Fenster und Türen des historischen Gebäudes von 1881 in Szene. Dabei kamen hochwertigste Materialien zum Einsatz, wie zum Beispiel Marmoroberflächen, Bronzespiegel, Glasleuchten und speziell angefertigte Möbelstücke vom Team Thatenhorst.

Fotos: Mykita

Neben dem gesamten Produktportfolio, einschließlich der Designer-Kooperationen mit Maison Margiela, Helmut Lang oder Bernhard Willhelm, gehört zum Münchner MYKITA Shop außerdem ein Zeiss Vision Center, um den Kunden einen umfassenden optischen Service zu bieten – ermöglicht durch hochmoderne Instrumente und einen hauseigenen Optometristen.

Neben dem MYKITA Shop München verfügt die Marke derzeit weltweit über 14 Shops, darunter Standorte in Bangkok, Barcelona, Berlin, Cartagena, Kopenhagen, Los Angeles und Monterrey, New York, Paris, Taipeh, Tokio und Zürich.

Anschrift:

MYKITA Shop Munich

Am Kosttor 3

80331 München, Deutschland

Tel: +49 89 89083669

shopmunich@mykita.com