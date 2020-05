Coalesce, die neue Kollektion von Andy Wolf spielt mit Retro-Formen und Farben. Fotos: Morgan Hill Murphy

Die Lava-Lampen sind zurück – und mit ihnen ein aufregender Mix aus retro-inspirierten Formen und Farben: Andy Wolf launcht mit seiner neuen Kollektion „COALESCE“ Eyewear in kantigen und runden Formen. Die Kampagne dazu inszeniert die charaktervollen Brillen mit psychedelischen Lichteffekten. Hier die offizielle Pressemitteilung dazu.

Verläufe und Farben sind vielfältig. Gegensätze treffen aufeinander, sie verlaufen ineinander und vermischen sich und am Ende entsteht etwas ganz Neues – diese Vorstellung hat uns zutiefst inspiriert.

Verläufe sind der stufenweise Übergang von einer Farbe in eine andere, vom Dunklen ins Helle, oder von einem Material in ein anderes. Der Übergang kann entweder hart oder soft sein, kann abrupt oder weich fließend verlaufen. Zwei ähnliche Komponenten können sich miteinander vermischen, ineinander

übergehen oder sichtbar ineinander greifen. Formen werden gestreckt, gestaucht oder finden zu einer ganz neuen Gestalt.

Für unsere neuen Designs haben wir viel mit dem Zusammentreffen von verschiedenen geometrischen

Formen experimentiert. Zahlreiche Abfräsungen und Facetten verleihen den Acetatbrillen eine dreidimensionale, haptische Tiefe und machen sie damit zu einem außergewöhnlichen Objekt. Auch durch das Zusammenspiel von Metall mit Acetat entstehen neue, lebendige Designs. Durch einen Acetat-Innenring bei unseren Metallbrillen 4761, 4762 & 4763 oder mit Design-Highlights aus Metall an Doppelsteg und Bügel bei den Acetatmodellen 4586 & 4594, entstehen Brillen mit einer ganz neuen Intensität. Auch die neuen WHITE HEAT „Mulit Blade“ Modelle „Campbell“, „Agam“ und „Marschall“ zeigen perfekt das Zusammenspiel zweier so unterschiedlicher Materialien – mit einer feinen Linie aus Metall, die sich am Brauenbogen durchzieht und damit perfekte Handarbeit zeigt.

Foto: Morgan Hill Murphy

All unsere Acetatverläufe sind exklusiv von und für uns entwickelt worden. Die ausgesuchten Farbkombinationen sind der Mittelpunkt vieler Designs und verleihen den Brillen das gewisse Extra, die man so in keiner anderen Kollektion wiederfindet. Auch bei unseren Metallbrillen kann man ein

schlichtes Farbupgrade entdecken – Farbverläufe müssen nicht immer auffällig sein, sondern geben den Brillen auch zurückhaltend ein einzigartiges Finish. Bei den Ultra Light Modellen der puristischen WHITE HEAT Kollektion sind eigens entwickelte Acetate nicht nur am Nasensteg zu sehen, sondern

auch am Bügelende und sogar als Nasenpads, die in einem aufwendigen Verfahren gefertigt werden. So zeigen sich „Freda“, „Chia“ und „Saar“ in außergewöhnlichen Havannas in dezentem rosé-grau, frühlingshaftem gelb-grün-pink und softem creme-perlmutt. Es geht aber auch auffälliger und aufregender wie bei „John“, unserer oversized Sonnenbrille in Triple Gradient mit rosafarbenen Sonnengläsern und etwas Glitzer on top.

Foto: Morgan Hill Murphy

Jedes unserer Kampagnen-Modells hat eine starke Persönlichkeit. Die Charaktere sind cool und freundlich, unterschiedlichen Alters und Herkunft, ganz wie unsere vielfältigen Kunden. Sie sind Teil unserer ANDY WOLF Familie, die groß, bunt und offenherzig ist und jeden mit offenen Armen und Herzen empfängt. Diese positive Energie ist auf jedem Bild zu spüren. Die Farbe verläuft in jede Ecke und auf jedem gebatikten Kleidungsstück – die sind übrigens der Megatrend des Sommers 2020. Kommt

euch das bekannt vor? Ja, klar, Batik und Farbverläufe haben die 1990er Jahre geprägt. Zum Glück haben wir 2020, 30 Jahre später, und alles ist deshalb um einiges anmutiger und hochwertiger. Jede Farbnuance auf den Bildern setzt das Gesicht, und damit die Brille, perfekt in Szene und zeigt: Jeder ist schön!

Apropos Szene, ein nostalgisches Relikt aus den 90ern haben wir uns zu farbenfreudiger Hilfe geholt: die Lavalampe. Kein Objekt zeigt so schön und lebhaft wie leuchtende Farben miteinander spielen können, wie sie sich mischen und immer neue Formen bilden. Die Firma Mathmos, unser Kooperationspartner für die Kampagne, ist der Erfinder der Lavalampe. Seit 1963 stellt sie beständig diesen „Designklassiker“ in Europa her, mit traditionellen Handwerkstechniken und so sorgfältig wie wir

unsere Brillen. So blubbert es auf unseren Bildmotiven kunterbunt und auf einmal sind die Lampen wieder so modern wie nie zu vor.