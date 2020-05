Symbolfoto: llhedgehogll / Adobe Stock

CooperVision erweitert den Lieferbereich* bei der clariti® 1 day toric um fast 50%: Mit den neuen Achslagen von 10° bis 180° 1 bietet clariti® 1 day jetzt mehr Korrektionsmöglichkeiten* als jede andere torische Silikonhydrogel-Einmalkontaktlinse².



Um Kontaktlinsenspezialisten die Möglichkeit zu geben, noch mehr astigmatische Kunden mit einer Silikonhydrogel-Einmallinsen zu versorgen, hat CooperVision eine Erweiterung des Lieferbereichs für die clariti® 1 day toric angekündigt. Die modernen Einmalkontaktlinsen werden in Achslagen von 10° bis 180° 1 erhältlich sein, wodurch die Korrektionsmöglichkeiten von clariti® 1 day toric um fast 50% erhöht werden.²

„CooperVision ist für seine Innovations- und Leistungsfähigkeit bei torischen Kontaktlinsen weltweit bekannt. Mit dieser neuesten Produkterweiterung zeigen wir abermals unser Engagement für ein breites Produktprogramm an torischen Silikonhydrogel-Einmallinsen mit einer hervorragenden Stabilität³ und einem hohen Tragekomfort. Damit erreichen wir, dass so viele Kunden mit einer Hornhautverkrümmung wie möglich auf diese Linsen angepasst werden können“, erklärte Gary Orsborn, OD, Vice President of Global Professional and Clinical Affairs bei CooperVision. „Von sphärisch über torisch bis multifokal – CooperVision bietet in jeder Modalität die branchenweit breiteste Palette an weichen Kontaktlinsen. Damit können Kontaktlinsenspezialisten die einzigartigen Sehkorrekturanforderungen von fast jedem Kunden erfüllen.“4



Die clariti® 1 day toric von CooperVision verfügt über ein hochpräzises Linsendesign, das eine außergewöhnliche optische Leistung und eine konsistente Korrektur des Astigmatismus ermöglicht. Die Linsen bieten auch eine ausgezeichnete Rotationsstabilität: Drei Minuten nach dem Aufsetzen stabilisieren sich fast 100% der Linsen innerhalb von höchstens 10° zur optimalen Position.³ Die WetLoc™ Technologie „bindet” Wassermoleküle an das Silikonhydrogel-Material und sorgt so für eine natürlich benetzbare Linse und ganztägigen Tragekomfort. Die Sauerstoffdurchlässigkeit von clariti® 1 day toric ist bis zu 2x höher als die von Hydrogel-Einmallinsen.5 Die Hornhaut des Kunden wird dadurch optimal mit Sauerstoff versorgt.

Mit dieser Lieferbereichserweiterung sind jetzt Achslagen von 10° bis 180° verfügbar. Kontaktlinsenspezialisten haben mit clariti® 1 day toric folgende Korrektionsmöglichkeiten* (erweiterter Lieferbereich in FETT):

Um den Anpassungsprozess zu vereinfachen und die Zeit der Anpassung zu reduzieren, bietet CooperVision die OptiExpert™- App an. Die benutzerfreundliche App enthält einen Rechner für torische Kontaktlinsen. Er berechnet schnell die ersten Anpasslinsen, ohne die Notwendigkeit die Anpassleitfäden hinzuziehen. Augenoptiker und Augenärzte finden die OptiExpert™- App kostenfrei im App Store oder im Google Play Store.



Weitere Informationen finden Sie unter www.coopervision.de/kontaktlinsenspezialist.

*Die Korrektionsmöglichkeiten umfassen die individuelle Kombination aus Sphärenstärke, Zylinder und Achse.



1 Achslagen von 10° bis 180° in 10° Abstufungen von Plan bis -6,00 dpt in -0,75 dpt, 1,25 dpt und -1,75 dpt.

² CooperVision Datenbestand, 2019. Basierend auf der Anzahl der veröffentlichten Korrektionsmöglichkeiten, die für alle weichen Linsen von Alcon, Johnson and Johnson sowie Bausch + Lomb in Großbritannien und den USA im April 2019 verfügbar waren.

³ CooperVision Datenbestand, 2018. Klinische Leistungsstudie mit clariti® 1 day toric in Großbritannien, 1 Woche, n=36. Innerhalb von drei Minuten nach dem Aufsetzen und bei der Nachuntersuchung.

4 CooperVision Datenbestand, 2019. Basierend auf den Rx-Optionskombinationen (Sphäre, Zylinder, Achse und Nahzusätze), die von den vier wichtigsten Herstellern produziert werden, und zwar in Bezug auf alle weichen Linsen, von sphärischen über torische bis hin zu multifokalen Linsen (einschließlich Linsen auf Bestellung), mit SiHy oder Hydrogel. Einschließlich Einmallinsen, 2-Wochen-Linsen und Monatslinsen. Kosmetische und photochromatische Kontaktlinsen ausgeschlossen. Mehrere Basiskrümmungsvarianten ausgeschlossen.

5 Lumb E & Symons A. Comparison of Dk/t values of daily disposable soft toric contact lenses using high resolution thickness profiling. BCLA-Präsentation NCC (2016).