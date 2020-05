Kampagnenfoto von B.I.G. Vision. Foto: Rodenstock



Rodenstock startet eine große Endkundenkampagne und schafft eine Differenzierung für teilnehmende Optiker, insbesondere in Zeiten von Corona.

Bereits zur internationalen Fachmesse opti 2020 hatte Rodenstock seine neue Unternehmensphilosophie präsentiert:

B.I.G. VISION® FOR ALL – Biometric Intelligent Glasses®.

Mit der im Mai im Handel startenden Kampagne erreichen und begeistern Optiker ihre Endkunden gleichermaßen. Und dies unter Berücksichtigung gültiger Hygienebestimmungen, aber auch des veränderten Konsumverhaltens.

„Sicherheit und Vertrauen schenken Fachoptiker ihren Kunden jeden Tag – Mehrwerte schenken wir Ihren Kunden mit B.I.G. Vision® – biometrischen Gleitsichtgläsern. Auch in herausfordernden Zeiten stehen wir Optikern mit unserem Produktangebot – aber insbesondere mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative #stärkerzusammen zur Seite“, sagt Frank Dekker, Vice President DACH Rodenstock.

Differenzierungspotential im Rahmen der Endkundenkampagne für Augenoptiker:

B.I.G. Vision® von Rodenstock ermöglicht Augenoptikern eine deutliche Abgrenzung zum Wettbewerb.

Die aktuelle Kampagne liefert starke Argumente für den Verkauf hochwertiger Gleitsichtgläser – für mehr Umsatz und höhere Kundenzufriedenheit. Alle Marketing-Materialien (bspw. ein Direktmailing, Zeitungsbeileger oder eine Anzeigenvorlage) machen neugierig und aktivieren zum Optikerbesuch.

Um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, wird explizit auf die Einhaltung aller Hygienestandards hingewiesen und ein Privattermin angeboten.

Als besonderes Highlight unterstützt Rodenstock Optiker im Rahmen der Kampagne mit einem attraktiven Zweitbrillenangebot – für den Arbeitsplatz im Home-Office, oder auch einer Sonnenbrille mit biometrischen Sonnenbrillengläsern.

B.I.G. VISION® macht den großen Unterschied:

B.I.G. Vision® mit der DNEye® Technologie von Rodenstock sorgt für ein uneingeschränktes, dynamisches und natürliches Seherlebnis, im Einklang mit dem Gehirn. Biometrische Gläser ermöglichen bis zu 40% schärferes Sehen im Nah- und Zwischenbereich und einen 8,5° größeren Schärfebereich bei der Nahsicht. Nach ihrer Erfahrung mit den biometrischen Gläsern gefragt, berichtete eine hohe Prozentzahl von Brillenträgern in einer Schweizer Studie von großen Vorteilen für ihr Sehen. So empfanden 88 Prozent der Befragten mit ihrer DNEye® optimierten Brille einen größeren Sehkomfort als mit ihrer alten Brille. 92 Prozent sahen schärfer als vorher, 84 Prozent kontrastreicher. 87 Prozent berichteten von einer kürzeren Eingewöhnungszeit.

Über Rodenstock:

Die Rodenstock Group ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Brillengläsern. Mit der Philosophie „B.I.G. VISION® FOR ALL – Biometric Intelligent Glasses®“ steht der Glashersteller für einen Paradigmenwechsel bei individuellen Gleitsichtgläsern. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten. Rodenstock unterhält Produktionsstätten an 14 Standorten in 13 Ländern.