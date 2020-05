Flair-Geschäftsführer Sven Reiß (links) und Werner Paletschek, Geschäftsführer der OWP (rechts). Foto: OWP

Die Passauer OWP Brillen GmbH übernimmt die Dr. Beck GmbH & Co. KG und deren Tochter Bexx Brillenmode GmbH & Co. KG mit Sitz in Oelde. Die Beck Gruppe, besser bekannt unter ihrem Markennamen FLAIR, wird in Zukunft als eigenständige Tochtergesellschaft unter der Leitung von Geschäftsführer Sven Reiß agieren.

Mit der Übernahme der Beck Gruppe setzt OWP seine Zukunftsstrategie fort. „Eine logische und konsequente Ergänzung“, wie Werner Paletschek, Geschäftsführer der OWP, erklärt. Bereits im Jahr 2015 hat durch die Akquisition der op Couture Brillen GmbH mit der Marke CAZAL der Aufbau eines Premium Markenportfolios mit Schwerpunkt „made in Germany“ begonnen und wird nun durch FLAIR um eine weitere Traditionsmarke ergänzt. „Die Marken FLAIR und bx. eyewear ergänzen unser bestehendes Portfolio ideal und erhöhen die Attraktivität der Optischen Werke Passau im Bereich Independent Eyewear“, ergänzt Paletschek.

Herr Rainer Beck, bisheriger Eigentümer der Dr. Eugen Beck GmbH & Co. KG, zeigt sich höchst zufrieden mit dieser Entwicklung: „Ich freue mich, mein Unternehmen in bewährte Hände übergeben zu können. Unsere Unternehmenskulturen und Produktphilosophien passen sehr gut zueinander, dies wird maßgeblich zum zukünftigen Erfolg beitragen.“

Text von OWP, bearbeitet von Rosemarie Frühauf