“Augenheilkunde trifft Telemedizin“: Wegen des großen Echos bietet Topcon morgen am 6. Mai um 15 Uhr noch einmal das Kennenlern-Webinar zur zukunftsträchten Software Topcon Harmony an. Hier können Zuhörer kostenlos in eine Welt hochmoderner Technologie eintauchen und Telemedizin und künstliche Intelligenz in einer neuen Dimension erleben. Der Referent ist Robert Habel, Director Business Development der Topcon Deutschland Medical GmbH.



Mittwoch 6. Mai, 15 Uhr

https://attendee.gotowebinar.com/rt/5541228947772882958?source=Pressemitteilung

Das Webinar ist für die Teilnehmer kostenlos.

