Eva Davé machte ihr Geschäft durch exklusive Brillen und Image-Beratung zur Erfolgsstory. Foto: Mincher Lockett

Um Kollegen in der aktuellen Krise zu helfen, hat Eyewear-Stylistin Eva Davé eine besondere Facebook-Gruppe gegründet: “Style your way to success”

Die Geschichte von Eva Davé, die einen kleinen Optik-Laden im ländlichen Großbritannien in eine höchst erfolgreiche Boutique für Nischenbrillen verwandelte, erzählten wir bereits exklusiv in OPTIC+VISION.

Nun hat Eva Davé eine digitale Plattform auf Facebook gegründet, wo jeder Interessierte in die Welt des Eyewear-Stylings hineinschnuppern kann. Mit ihrem Wissen aus der Praxis und der Kompetenz der renommierten britischen Styling-Agentur „Color me beautiful“ hat Eva Davé die typgerechte Brillenberatung auf ein ganz neues Level gehoben. Ihre Expertise teilt sie normalerweise nur in kostenpflichtigen Kursen der von ihr selbst gegründeten „Eyewear Styling Academy“ und in gelegentlichen Blog-Beiträgen.

Die Facebook-Gruppe heißt “Style Your Way to Success”, ist kostenlos und steht allen Optikern offen, die daran interessiert sind, beizutreten. Die Gruppe kann über die Suche “Style Your Way to Success” auf Facebook oder über diesen Link https://bit.ly/2KtnpaI gefunden werden.

Worum geht es?

In der neuen Gruppe können sich Inhaber und Mitarbeiter von Optikgeschäften informieren, wie Brillenstyling dazu beitragen kann, eine hochexklusive Kundenerfahrung zu schaffen und den durchschnittlichen Verkaufswert und ihre Geschäftsgewinne drastisch zu steigern. In der Gruppe werden Styling-Tipps und kostenlose Schulungsvideos in englischer Sprache geteilt. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, mit der wachsenden Brillenstyling-Community in Kontakt zu treten.

Erster zertifizierter Kurs für Eyewear-Styling

Eva Davé ist Gründerin und Inhaberin der Eyewear Styling Academy, Optometristin und Imageberaterin. Sie bietet mit der Eyewear Styling Academy den ersten interaktiven, zertifizierten E-Learning-Kurs für Brillenstylisten in Großbritannien an. Der umfassende Kurs behandelt die Themen Stilpersönlichkeit, Farbe, Gesichtsanalyse und die Stylisten-Sprache. Er endet mit einem Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Etablierung und Durchführung einer Stylingberatung im optischen Fachgeschäft.

