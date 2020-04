Das bayerische Rote Kreuz bekam Sicherheitsbrillen mit Anitfog-Beschichtung von Shamir gespendet. Foto: Shamir

Shamir Optic GmbH spendet Sicherheitsbrillen mit permanenter Anti-Fog-Beschichtung an das Bayrische Rote Kreuz in Aschaffenburg

Die Shamir-Gruppe hat vor kurzem eine revolutionäre, permanente Anti-Fog-Beschichtung auf den Markt gebracht und aktuell ihre Produktion hochgefahren, um u.a. Schutzbrillen mit dieser effektiven, Vergütung an medizinische Teams im In- und Ausland zu liefern und Kliniken und Rettungsdienste mit Spenden dieser dringend benötigten Ausrüstung zu unterstützen.

Während der Covid-19-Pandemie, in der das Tragen von Gesichtsmasken empfohlen bzw. teilweise auch schon vorgeschrieben wird, stehen Brillenträger vor der lästigen Herausforderung, dass ihre Brillengläser beschlagen. Dies ist ein Ärgernis und kann sogar durchaus eine echte Gefahr für Ärzte, das medizinisches Personal sowie Pflegekräfte darstellen, die jederzeit eine klare Sicht benötigen. Die neue Anti-Fog Technologie, die ursprünglich für Sportler entwickelt wurde besteht aus einer speziellen, permanenten rückflächigen Brillenglas-Beschichtung, um das Beschlagen der Brillenglas-Rückseiten einfach und effektiv zu verhindern. Die Beschichtung ist dauerhaft, wirksam und muss nicht mit Sprays oder speziellen Tüchern aktiviert werden.

Herr Michael Rückert, Geschäftsführer beim Bayrischen Roten Kreuz, Kreisverband Aschaffenburg freut sich über die Spendenaktion: „Die 20 Schutzbrillen kommen wie gerufen und werden es mir und meinem Team ermöglichen, in dieser schwierigen Zeit, noch komfortabler und sicherer arbeiten zu können. Jede Unterstützung hilft uns in unserem täglichen Kampf gegen Corona und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Shamir bedanken.“

“Wir sind stolz auf unsere ständigen Innovationen im Bereich der Augenoptik und freuen uns, durch die Spende, einen kleinen Teil zum Kampf gegen das Coronavirus beitragen zu können“, kommentiert Gerd Müller, Geschäftsführer der Shamir Optic GmbH. „Unser Dank geht an alle Helfer und Einsatzkräfte da draußen, die rund um die Uhr unermüdlich für unsere Sicherheit und Gesundheit im Einsatz sind“.

Über Shamir Optic GmbH

Die Shamir Optic GmbH mit Sitz in Aschaffenburg bietet als Komplett-Anbieter den Augenoptikern in Deutschland und Österreich eine breite Angebotspalette mit vielen innovativen Produkten, Services und optischen Messinstrumenten. Neben sehr innovativen Gleitsichtglas-Produkten bietet die Shamir Optic GmbH insbesondere auch im Bereich stark gewölbter Sport- & Fashion-Gläser exzellente Produkte mit einem extrem breiten Angebot an Materialien, Vergütungen und phototroper Farben. Selbst hochwertigste Brillengläser können durch den einzigartigen InoTime™ Produktionsservice binnen 24 Stunden produziert und geliefert werden. Insbesondere durch die exzellente Qualität der Shamir Brillenglas-Technologien, innovative Produktions-Services und eine extrem große Produktpalette ist es möglich, Kunden langfristig zu binden.