Safilo ist global aktiv geworden, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Unter dem Motto #united4eyecare engagiert sich der Konzern in vielen Ländern, mit Fokus auf den besonders vom Virus betroffenen, wie Italien, Spanien und die Vereinigten Staaten. Im Mittelpunkt der steht der Schutz der Augen, für die Schutzbrillen und Schutzschilde produziert und gespendet werden.

In Italien hat Safilo einen Teil seiner Produktion umgestellt, um Schutzbrillen und Gesichtsschutzschilde herzustellen, die an italienische Krankenhäuser mit kritischem Bedarf geliefert werden. Die Schutzbrillen und Gesichtsschutzschilde werden in den italienischen Werken von Safilo in Santa Maria di Sala und Bergamo hergestellt. Diese zertifizierten Schutzausrüstungen werden demnächst an Gesundheitseinrichtungen in Bergamo, Seriate, Padua, Latina und Brescia geliefert. Die Initiative wird von der Safilo-Kernmarke Carrera unterstützt, deren ikonisches Markenzeichen, die Flagge, auf dem elastischen Band der Sicherheitsmasken zu sehen ist.

Nach einer ersten Charge von 10.000 Einheiten (5.000 Gesichtsschutzschilde und 5.000 Schutzbrillen) wird Safilo weitere produzieren, um das Gesundheitspersonal an der Frontlinie des italienischen Kampfes gegen Covid-19 zu unterstützen.

In Spanien leistet Polaroid einen Beitrag zu den lokalen Gesundheitsvorsorge, indem es 5.000 medizinische Schutzmasken an Beteiligte spendet, die gegen die Covid-19-Krise aktiv sind. Die Masken werden in den kommenden Wochen an 19 Krankenhäuser in Madrid, Barcelona, Toledo und Valencia geliefert. Die 5.000 Einheiten werden an Intensivstationen, HNO-Fachleute, Ärzte, Krankenschwestern und weiteres medizinisches Personal verteilt, die mit einem Mangel an Schutzausrüstungen kämpfen, da sie als erste ausgerüstet und vor Infektionen geschützt werden müssen.

In den USA hat sich Smith der Bewegung „Goggles for Docs“ angeschlossen, um lokale und nationale Engpässe bei Schutzausrüstungen zu beseitigen. In den USA stellt Smith Skibrillen für medizinisches Personal zur Verfügung, das bei der Behandlung von Covid-19-Patienten derzeit keinen Brillenschutz hat. Smith verschickt derzeit neue und gebrauchte Brillen auf Anfrage von Krankenhäusern. Außerdem wird Smith für das Programm Werbung machen und seine Community zu Mithilfe und Spenden ermutigen.

Smith unterstützt auch den Mountainbike-Hersteller Yeti Cycles aus Colorado, bei denen sich der Schwerpunkt darauf verlagert, Gesichtsschutzschilde für Gesundheitsberufe herzustellen. Smith spendete 4.000 Yard Brillenbandmaterial, um Yeti Cycles bei der Produktion von 10.000 Gesichtsschutzschilden zu helfen, die im Hauptsitz in Golden, Colorado, hergestellt werden.

Ebenfalls in den USA hat Blenders Eyewear einen Teil seiner Produktion umgestellt, um Schutzbrillen für Gesundheitspersonal herzustellen. Das Unternehmen hat 10.000 Schutzbrillen an südkalifornische Krankenhäuser in San Diego und Los Angeles gespendet. Es arbeitet auch mit Direct Relief zusammen und wird über diese internationale Hilfsorganisation weitere 20.000 Schutzbrillen für bedürftige Regionen in den USA liefern, wie z.B. nach New York City. Die Schutzbrillen sind von der FDA zugelassene medizinische Geräte und wurden in den vergangenen Wochen geliefert. Falls der Bedarf weiter steigt, will Blenders noch mehr produzieren. Darüber hinaus werden 5 Prozent aller Verkäufe von Blenders im April an Direct Relief gespendet.

Safilo hat in all seinen Büros, Vertriebszentren und Produktionsstätten alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter und der Geschäftskontinuität ergriffen, einschließlich präventiver Maßnahmen in Bezug auf Hygiene, Sicherheitsabstand, persönliche Schutzausrüstung und Homeoffice-Lösungen. So setzt sich der Konzern aktiv für eine kontinuierliche Lieferkette ein.

Text von Safilo, übersetzt und bearbeitet von Rosemarie Frühauf