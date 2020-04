Modell Cleopatra: Oversize, geometrisch und assymetrisch funkelnd. Foto: LARA´D

Diamant-Staub auf Brillenglas: Die neuen Sonnenbrillen von LARA D´ Diamond heben die Definition von Eyewear-Glamour auf´s nächste Level!

Die italienische Designerin Lara D’Alpaos hat in der Kollektion LARA D´ Diamond eine echte Innovation gelauncht:

Nach funkelnden Elementen an Brillenfassungen gibt es nun vier Sonnenbrillenmodelle mit einem glamourösen Dekor aus 24k Diamantpulver, benannt nach Frauen aus der ägyptischen Mythologie und Geschichte. Das glitzernde Element ziert direkt die eleganten dunklen UV-Schutzgläser, die 4 mm dick und zusätzlich mit einem edlen Facetten-Schliff versehen sind. So werden erstmals Brillengläser zum Kunstwerk, das an einen brillant funkelnden Edelstein erinnert.

Die 4 raffinierten Sonnenbrillenmodelle für Frauen gibt es in Gold, mit braunen, schwarzen oder verspiegelten Goldgläsern. Die Brillen werden ausschließlich in Italien hergestellt, um Juweliersqualität und ein unvergleichlich elegantes Finish zu erzielen.

Modell Iside mit Cateyelinie und Facettenschliff. Foto: LARA´D