Mit neuen Web-Services und Webinaren bereiten sich Anwender gut auf die Zeit nach der Krise vor

IPRO reagiert auf die Corona-Krise mit einem zusätzlichen Dienstleistungsangebot für Hörakustiker und Augenoptiker: Der persönliche Kontakt, der ja bei IPRO schon immer ein Markenzeichen der Kundenkommunikation war, soll unter der Situation nicht zu sehr leiden – und die Zeit der Krise lässt sich nutzen, um die Basis für den Neustart jetzt schon zu schaffen. Deshalb bietet IPRO nun – zusätzlich zu den kostenlosen Webinaren mit mehreren Teilnehmern – neu entwickelte individuelle Web-Services an.



Mit diesen ganz auf die jeweiligen Anwender zugeschnittenen Web-Services bieten die IPRO-Berater ihren Kunden ihr gesamtes Know-how an, um deren Arbeit mit winIPRO auf einem guten Stand zu halten und weiter zu optimieren. Selbstverständlich ist es möglich, sich telefonisch oder per E-Mail an den jeweils zuständigen IPRO-Berater zu wenden, um einen entsprechenden Termin zu vereinbaren. Um die Hürde noch kleiner zu machen, hat IPRO außerdem in den vergangenen Tagen alle Kunden (die dem Empfang von Informationen zugestimmt haben) per E-Mail angeschrieben. Die Nachricht enthält nicht nur Themenkomplexe als Vorschläge, sondern auch einen Link, der nur noch angeklickt zu werden braucht. „Sie markieren einfach den Web-Service, der Sie interessiert und Ihr IPRO-Berater meldet sich mit einem Terminvorschlag bei Ihnen“, erklärt Seminarleiterin und Projektmanagerin Ricarda Lingscheid. „Wir empfehlen dringend, den April und den Mai zu nutzen, um sich gut auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten.“



Proaktiv bieten die IPRO-Web-Services diese fünf Themen an:



* IPRO-Web-Service „Frühjahrsputz“ – Inhalt: Datensicherung, Virenschutz, Kundenkartei neu organisieren, Altdaten bereinigen, Kundenkontakte einrichten

* IPRO-Web-Service „Kundeninfo“ – Inhalt: Wie bleibe ich in Kontakt mit meinen Kunden? Einführung in E-Mail, SMS und Direktwerbung mit winIPRO

* IPRO-Web-Service „neue Auswertungen“ – Inhalt: Lernen Sie neue IPRO-Auswertungen kennen und planen Sie diese gleich im Aufgabenplaner

* IPRO-Web-Service „Kundenkartei anpassen“ – Inhalt: Die winIPRO-Kundenkartei ist der tägliche Umschlagplatz für Kommunikation und Information; der IPRO-Berater richtet gemeinsam mit Ihnen neue Reiter und Funktionen ein

* IPRO-Web-Service „Elektronische Nachrichten einrichten und effektiv nutzen“ – Inhalt: Der Service für alle, die die E-Mail und SMS-Funktion von winIPRO schon lange nutzen wollen, aber nie Zeit dafür finden.



Unter dem Link

https://kontakt.ipro.de/formular/anmeldung-ipro-web-services-webinare/

kann man sich direkt anmelden. IPRO-Web-Services sind immer persönlich und individuell, d. h. der IPRO-Berater steht – im Gegensatz zum Webinar – ausschließlich dem Kunden zur Verfügung, der dieses Angebot gebucht hat. Der Berater geht auf die Bedürfnisse und Fragen ein, sodass sich die Gesprächsinhalte wie beim Beratungsgespräch vor Ort aus der Situation heraus entwickeln. Die Kosten werden auf Basis der Beratungsdauer individuell abgerechnet.



Die IPRO Info-Webinare bleiben, wie gesagt, kostenlos. Sie dauern jeweils 30 Minuten. Die Teilnehmer benötigen nur einen Computer mit Internetzugang sowie ein normales Telefon.



Aktuell geplant:



* Die neue winIPRO Contactlinse: 21. April 2020, 14-14:30 Uhr

* Computerkasse und Kassensicherungsverordnung: 23. April 2020, 14-14:30 Uhr

* Die neue winIPRO Contactlinse: 27. April 2020, 8:30-9 Uhr



Weitere Webinare sind in Vorbereitung. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert unter dem Link

https://kontakt.ipro.de/formular/anmeldung-ipro-web-services-webinare/

Augenoptikern und Hörakustikern stets die beste Software, den besten Support und den besten Service bieten zu können – daran arbeitet IPRO seit über drei Jahrzehnten mit großem Erfolg. Der konkrete Nutzen der Anwender stand und steht dabei im Mittelpunkt. Wer IPRO an seiner Seite weiß, bewältigt die digitalen Herausforderungen bravourös. Soft- und Hardware, Support und Services aus einer Hand – das bedeutet heute, dass sich IPRO-Anwender ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Um ihre EDV kümmern sich inzwischen über 50 ebenso innovative wie verlässliche Entwickler und Berater. Als Partner des Marktführers, meint IPRO, sollen Tausende von Augenoptikern und Hörakustikern in bisher elf europäischen Ländern von dieser herausragenden Position umfassend profitieren. (ip)



