Zum 1. April hat Topcon Healthcare sein Vetriebsteam im Südwesten Deutschlands verstärkt: mit Etienne Schubert kommt ein Fachmann aus der Ophthalmologie-Branche hinzu. „Es ist für mich eine neue Erfahrung für ein global agierendes Unternehmen tätig zu, das als Komplettausstatter in der Ophthalmologie bekannt ist und gerade auch im Bereich e-Health mit seiner Lösung für digitales diagnostisches Datenmanagement neue Wege bestreitet. Unter meinem Motto: Große Ergebnisse erfordern großen Ehrgeiz freue ich mich darauf, für die Kunden in meinem Gebiet Ansprechpartner zu sein und den Kundenservice weiter auszubauen. Insbesondere freue ich mich auf den Austausch zu top aktuellen Themen wie Telemedizin und künstliche Intelligenz“, so Etienne Schubert nach seiner ersten Woche bei Topcon.

Das Willicher Medizintechnik-Unternehmen freut sich über die personelle Versträkung und sieht Etienne Schubert als eine wunderbare Ergänzung seines Teams. (tc)