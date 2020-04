Ein Partneroptiker von Brille24. Foto: Brille24

Weil die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht absehbar sind, hat sich Brille entschlossen, die Servicepauschale für seine Partner-Augenoptiker in dieser Ausnahmesituation deutlich zu erhöhen. Zudem werden schon jetzt all diejenigen Augenoptiker auf dem Online-Portal von Brille24 vorgestellt, die bereits einen Partner-Vertrag mit Brille24 geschlossen haben, an die jedoch aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung voraussichtlich erst im Juli POS-Möbel und OMNIO-Fassungen geliefert werden können.

Bis Ende Juni dieses Jahres erhalten die Partner-Augenoptiker von Brille24 eine Servicepauschale von 20 Prozent statt bislang fünf Prozent. Dieser Betrag wird dem Augenoptiker gutgeschrieben, wenn ein Kunde auf dem Online-Portal von Brille24 eine Brille aus der nachgefragten Brillenkollektion OMNIO by Brille24 bestellt und ihn dabei als Service-Partner auswählt. Das bedeutet, dass der Augenoptiker dem Online-Kunden vor Ort fachkundig zur Seite steht, beispielsweise wenn es um die Brillenglasberatung, Anpassung seiner Brille oder um eine Reklamation geht.

Zeichen der Solidarität

Essilor und Brille24 sind sich ihrer Verantwortung bewusst und verstehen diese Erhöhung der Servicepauschale als ein Zeichen der Solidarität mit ihren Partner-Augenoptikern und deren Teams, die mit großem Engagement in dieser herausfordernden Zeit für ihre Kunden da sind. Inzwischen haben sich mehr als 240 Essilor-Partner dem Omnichannel-Netzwerk von Brille24 angeschlossen. Sie werden mit ihrem Geschäft auf dem stark frequentierten Online-Portal von Brille24 präsentiert und können so auch unter den derzeit gegebenen Einschränkungen ihre Sichtbarkeit im Internet deutlich steigern.

Aufgrund der aktuell notwendigen Vorsichtsmaßnahmen im Kontext der Pandemie wurde der Marktstart des Omnichannel-Modells von „New Brille24“ vorbehaltlich der weiteren Entwicklung auf den 1. Juli 2020 verlegt. Mit dieser Entscheidung wollen Essilor und Brille24 dazu beitragen, die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen. Brille24 hofft, dass die derzeit angeordneten Einschränkungen bald einen positiven Effekt zeigen und sich die Situation in den kommenden Wochen entspannen wird.

Aktuelle Vorteile des Omnichannel-Modells auf einen Blick:

Höhere Sichtbarkeit im Internet ohne Aufwand

Mehr Kontakte zu potenziellen Kunden

Hohe Service-Pauschale auf Online-Verkäufe (20 % auf den Verkauf einer OMNIO-Brille bis Ende Juni)

Essilor hat im Zuge seiner engen Partnerschaft mit Augenoptikern den Aufbau des innovativen Omnichannel-Modells intensiv begleitet. Regionale Tests haben den Erfolg des Konzepts bestätigt: Die teilnehmenden Augenoptiker verzeichnen eine höhere Kundenfrequenz: Rund jeder zweite Termin vor Ort führte in der Pilotphase direkt zu einem Brillenverkauf, Tendenz steigend.

Varilux® Spezialisten, die sich dem Brille24-Netzwerk anschließen möchten, können sich in der aktuellen Situation unter den bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen in einem Erstkontakt an die Außendienst-Mitarbeiter von Essilor wenden, um weitere Informationen zu erhalten und sich über die Möglichkeiten beraten zu lassen, die ihnen das innovative Omnichannel-Modell bietet. (b24)