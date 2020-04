Alexander Klöck ist neuer Überzeugungstäter im Terzo-Vertriebsteam. Foto: Terzo

Mittelständische Akustiker müssen sich im stets wachsenden Markt klar positionieren, um bestehen zu können. Hilfestellung dabei gibt seit Anfang 2020 Boris Alexander Klöck als jüngstes Mitglied des eingespielten Terzo-Vertriebsteams. Zusammen mit Kevin Oppel, Dr. Juliane Dettling-Papargyris und Brigitte Weitkamp-Moog gibt Klöck den Akustikern mit Terzo ein klares Qualitätsmerkmal an die Hand.

Der Weg: Vom Akustiker zum ganzheitlichen Ansatz des Hörens

Klöck absolvierte seine Hörgeräteakustiker-Ausbildung nach dem Abitur in einem kleinen, inhabergeführten Fachgeschäft mit eigener Otoplastik-Fertigung und Reparaturwerkstatt. 2004 absolvierte er seine Meisterprüfung. Als Filialleiter fragte er sich: „War´s das jetzt?“ Die Hörakustik war für ihn eine gefühlte „One-Man-Show“, in welcher den Hörlösungen suchenden Menschen vor allem Technik und Fachwissen geboten wurde. „Glücklicherweise war’s das dann doch nicht“, weiß er inzwischen als begeisterter Vertreter des ganzheitlichen Terzo-Ansatzes. Was ihn daran bis heute fasziniert, ist die simple Fragestellung zur Erreichung eines komplexen Anliegens: „Welche Rahmenbedingungen soll ich Menschen bieten, damit sie ihr Hör-Potenzial optimal entfalten können?“

Mit einem speziellen Anpasskonzept, der Terzo-Gehörtherapie, die eine kundenfokussierte Beratung und Betreuung inklusive der nachgelagerten Hörgeräteversorgung und der anschließenden Weiterbetreuung beinhaltet, bietet Terzo seinen Kunden und Lizenznehmern ein Alleinstellungsmerkmal mit Mehrwert: Die Zufriedenheit der Betroffenen steht im Mittelpunkt. Kunden handeln stets selbstbestimmt und werden ganzheitlich betreut.

Erfahrungen mit Terzo weitergeben

„Hörgeräte wurden dank terzo in meiner täglichen Arbeit endlich offenkundig zu dem, was sie für mich schon immer waren: Ein Mittel zum Zweck. Nicht mehr, nicht weniger“, resümiert Klöck und weiter: „Mit Terzo konnte ich Menschen noch besser darin unterstützen, mehr Sprachverstehen – vor allem im Störgeräusch – mit ihren Hörgeräten aus sich herauszuholen.“ Genau das ist es meistens, so Klöcks praktische Erfahrung als Hörgeräteakustiker, was Kunden eigentlich wollen. Mit der konsequenten Umsetzung von Terzo wuchs die Kundenzufriedenheit stetig. Seine Filiale etablierte sich so über die Jahre vom Underdog zum Platzhirsch am Ort. Seine positiven Erfahrungen möchte Klöck jetzt in neuer Funktion bei Terzo an andere Akustiker weitergeben: „Hörgeräte werden sich schnell weiterentwickeln. Darauf können sich Hörgeräteakustiker ausruhen – oder man entwickelt sich mit! Auch Hörgeräte der Zukunft werden nur dann der Hör-Potenzialentfaltung schwerhöriger Mitmenschen dienen können, wenn es uns gelingt, diese mit unserer menschlichen Weiterentwicklung so zu kombinieren, dass für jeden Beteiligten mehr dabei herauskommt. Darum bin ich davon überzeugt, dass Terzo für jeden Akustiker und die gesamte Branche zukunftsweisend ist.“

Auf Augenhöhe: Terzo unterstützt Akustiker mit umfassendem Partnerschaftspaket

Terzo unterstützt seine Partner mit einem exklusiven und umfangreichen Paket an Leistungen. Von der zentralen Terzo-Gehörtherapie mitsamt App und einer starken Einkaufsgemeinschaft über Marketing-Mittel bis hin zu Weiterbildungen. Weitere Informationen erhalten interessierte Akustiker auf www.terzo-zentrum.de/hoerakustiker

Über terzo:

„Übung macht den Meister“ – nach dieser Devise lässt sich nicht nur ein Instrument erlernen, sondern auch das Gehör trainieren. Die systematische terzo®Gehörtherapie bietet die Möglichkeit, die Hörfähigkeit Betroffener durch die Kombination aus Gehörtraining und Hörgeräten zu optimieren. Erstmalig angewandt im Jahr 2006, haben mittlerweile über 30.000 Menschen die terzo®Gehörtherapie genutzt. Sie können sich in einem der deutschlandweit vertretenen terzo-Zentren beraten und für ihre Behandlung aus einem Angebot herstellerüber-greifender Hörgeräte aller Leistungsklassen wählen. www.terzo-zentrum.de