Der Augenoptik-Dienstleister Visall hat sich überlegt, wie er Augenoptiker während der Corona-Krise unterstützen kann und bietet dazu Lagergläser und Sonderangebote im Rahmen eines Hilfspaketes an.

Durch die Einschränkungen unserer Branche sind die klassischen Brillenverkäufe inkl. Refraktion und individueller Beratung derzeit nicht möglich. In manchen Fällen gestaltet sich auch die Notversorgung schwierig. Außerdem haben die Empfänger einer Notversorgung (Pflegekräfte, Ärzte, Kassierer, Landwirte und so viele mehr) im Moment sicherlich keine Zeit und Ruhe, sich eine schöne Brille auszusuchen.

Daher das Angebot von Visall: „Sie bestellen anhand der Kartei, des Brillenpasses oder den Werten der alten Brille ein Paar Lagergläser zur Notversorgung Ihres Kunden und vereinbaren gleich oder später einen Termin für die Zeit nach der Krise. Wenn Sie nach diesem Termin für denselben Kunden ein Paar Anfertigungsgläser bestellen, schreiben wir die „Notfall-Lagergläser“ komplett gut. Zusätzlich werden wir alle Kolleginnen und Kollegen mit speziellen Sonderpreisen und Aktionen in dieser außergewöhnlichen Zeit unterstützen“, so die Visall GmbH in einer Mitteilung.

Alle Einzelheiten zu diesen Aktionen erhalten Augenoptiker, wenn sie eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten und dem Betreff „Visall-Unterstützungspaket“ an order@visall.de senden.